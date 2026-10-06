Drei Baustarts in drei Monaten: WINEGG treibt Wohnbauprojekte in Wien voran

Wien (OTS) -

Drei Projekte, drei Baustarts und insgesamt 543 neue Wohnungen: Der Immobilienentwickler WINEGG setzt seine Projektpipeline konsequent in die Realität um und bringt innerhalb von nur drei Monaten drei großvolumige Wohnbauprojekte in Wien in die Umsetzung.

Den Auftakt bildet im September das Projekt GRAND GARDEN in der Roseggergasse 2–8 in Wien-Ottakring, im Oktober folgt THE ARIK in der Herbststraße 6–10, ebenfalls im 16. Bezirk. Mit dem Baustart des gemeinsam mit der Haring Group entwickelten Wohnprojekts in der Traisengasse 20–22 in Wien-Brigittenau erfolgt im November bereits das dritte Projekt.

Damit setzt WINEGG ein starkes Signal für den Wiener Wohnbau und schafft neuen Wohnraum in Toplagen aufstrebender Bezirke. Alle drei Projekte wurden bereits mit dem DGNB-Vorzertifikat in Gold ausgezeichnet.

543 Wohnungen gehen in die Umsetzung

„ Drei Baustarts innerhalb weniger Monate sind gerade im aktuellen Marktumfeld ein starkes Signal. Für uns ist entscheidend, Projekte nicht nur zu entwickeln und erfolgreich in die Vermarktung zu bringen, sondern sie konsequent in die Umsetzung zu führen. Mit insgesamt 543 Wohnungen leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von hochwertigem Wohnraum in Wien. Gleichzeitig verfolgen wir bei allen drei Projekten die Anforderungen der angestrebten beziehungsweise bereits erreichten Zertifizierungen “, so Christian Winkler, Geschäftsführer der WINEGG Realitäten GmbH.

Die drei Projekte zeigen zugleich unterschiedliche Möglichkeiten einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung: Während bei GRAND GARDEN historischer Bestand behutsam revitalisiert und durch einen modernen Neubau ergänzt wird, steht THE ARIK für die intelligente Transformation einer bestehenden Gebäudestruktur. In der Traisengasse entsteht wiederum ein großvolumiger Neubau in unmittelbarer Nähe zur Donau und zur Donauinsel.

GRAND GARDEN: Altbau trifft Neubau in Ottakring

Bereits im September 2026 erfolgte der Baustart für GRAND GARDEN in der Roseggergasse 2–8 in Wien-Ottakring. Insgesamt entstehen 124 Eigentumswohnungen mit zwei bis sechs Zimmern und Wohnflächen von rund 39 bis 245 Quadratmetern. Das Projekt verbindet 44 behutsam revitalisierte Altbauwohnungen mit 80 modernen Neubauwohnungen und vereint damit historischen Wiener Altbaucharme mit zeitgemäßer Architektur. Herzstück des Ensembles ist eine rund 1.000 Quadratmeter große begrünte Innenhof-Oase mit Urban-Gardening-Möglichkeiten, die einen großzügigen Rückzugsraum mitten in der Stadt schafft.

THE ARIK: Urbanes Wohnen am Park

Im Oktober 2026 startet die Umsetzung von THE ARIK in der Herbststraße 6–10 in Wien-Ottakring mit vorbereitenden Maßnahmen im Bestand. Damit werden die Voraussetzungen für den Baubeginn der Gesamtanlage geschaffen, der planmäßig im 1. Quartal 2027 erfolgen soll. Direkt am Arik-Brauer-Park entstehen 150 Eigentumswohnungen mit ein bis vier Zimmern und Wohnflächen von rund 30 bis 130 Quadratmetern. Die Lage verbindet ruhiges Wohnen am Park mit der urbanen Vielfalt Ottakrings und der unmittelbaren Nähe zum benachbarten 7. Bezirk. Architektonisch setzt das Projekt auf einen zukunftsorientierten Ansatz: Das bestehende Bürogebäude wird bis auf seine Tragstruktur rückgebaut, Stahlbetondecken und Stützen bleiben erhalten und bilden die Basis für zeitgemäße Grundrisse. Zwei zusätzliche Dachgeschosse und neue Balkone erweitern den Bestand um zusätzlichen Wohn- und Freiraum.

Traisengasse 20–22: Wohnen zwischen Stadt und Donau

Im November 2026 folgt gemeinsam mit der Haring Group der dritte Baustart. In der Traisengasse 20–22 in Wien-Brigittenau entstehen 269 Eigentumswohnungen mit zwei bis fünf Zimmern und Wohnflächen von rund 38 bis 183 Quadratmetern. Die unmittelbare Nähe zur Donau und zur Donauinsel verbindet urbanes Wohnen mit hoher Freizeit- und Erholungsqualität. Ein begrünter Innenhof, private Freiflächen und zahlreiche Wohnungen mit Ausblick in Richtung Donau ergänzen das Wohnkonzept. Die nahegelegenen Schnellbahnstationen Traisengasse und Handelskai sorgen gleichzeitig für eine ausgezeichnete Anbindung an das Wiener Stadtzentrum.

Bis zum Baustart am 23. November 2026 werden die verfügbaren Eigentumswohnungen provisionsfrei angeboten.

Gemeinsame Grundlage

Neben ihrer urbanen Lage und guten öffentlichen Anbindung verbindet die drei Projekte vor allem ein gemeinsamer Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanspruch. GRAND GARDEN, THE ARIK und das Wohnprojekt in der Traisengasse wurden bereits mit dem DGNB-Vorzertifikat in Gold ausgezeichnet, zudem wird für alle drei Projekte eine EU-Taxonomie-Verifikation angestrebt.

„ Die drei Projekte zeigen, wie vielfältig qualitätsvoller Wohnraum heute entwickelt werden kann – von der behutsamen Verbindung von Alt- und Neubau über die Transformation bestehender Gebäudestrukturen bis hin zum großvolumigen Neubau am Wasser. Gemeinsam ist ihnen unser Anspruch, qualitätsvolle und langfristig wertbeständige Lebensräume in gut angebundenen Wiener Lagen zu schaffen “, sagt DI Hannes Speiser, Prokurist der WINEGG Realitäten GmbH.

Über WINEGG

Seit über 25 Jahren ist WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Der Ursprung liegt im Zinshausbereich, der bis heute einen zentralen Bestandteil bildet. Ergänzend dazu entwickelt und realisiert WINEGG seit vielen Jahren hochwertige Neubauprojekte in urbanen Bestlagen. Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Wertbeständigkeit entwickelt WINEGG Wohnimmobilien in Wien. Bei ausgewählten Projekten werden darüber hinaus anerkannte Gebäudezertifizierungen angestrebt. www.winegg.at