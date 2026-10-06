  • 06.10.2026, 09:01:03
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Professor Vladimir Obradović einstimmig zum Präsidenten von IPMA World gewählt

ZADAR, Kroatien (OTS) - 

Professor Vladimir Obradović wurde einstimmig zum Präsidenten der International Project Management Association (IPMA World) gewählt.

Obradović übernimmt das Amt, nachdem er zuvor als Vizepräsident der IPMA tätig war und an den internationalen Aktivitäten sowie der Weiterentwicklung der Organisation mitgewirkt hatte.

Im Rahmen des neuen Führungsteams wurden Tim Jaques (USA) und Giovanni Pisano (Italien) zu Vizepräsidenten der IPMA gewählt. Professor Mladen Vukomanović (Kroatien) wurde zum Vorsitzenden des IPMA Council of Delegates gewählt.

Die IPMA tritt damit in eine neue Phase ihrer globalen Entwicklung ein. Ziel ist es, ihre praktische Wirkung und internationale Sichtbarkeit weiter zu stärken und dabei auf der Expertise ihrer Mitgliedsorganisationen weltweit aufzubauen.

Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf die Stärkung von Projektmanagement-Kompetenzen im privaten Sektor. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit mit Regierungen und öffentlichen Institutionen intensiviert werden, um die Planung, Steuerung und Umsetzung großer Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte voranzutreiben.

„Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz werden wichtige Prioritäten sein, während die IPMA die globale Projektmanagement-Community unterstützt und die Zukunft des Berufsbildes mitgestaltet“, sagte Professor Vladimir Obradović.

Obradović ist Professor an der Fakultät für Organisationswissenschaften der Universität Belgrad. Er verfügt über umfangreiche akademische und berufliche Erfahrung im Projekt- und Programmmanagement und ist seit vielen Jahren in die internationalen Aktivitäten der IPMA eingebunden.

Über IPMA

Die International Project Management Association (IPMA) ist ein globaler Dachverband von mehr als 70 nationalen Mitgliedsorganisationen, darunter Organisationen aus den USA, Deutschland, China, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien, Japan, Indien, Kanada und Australien. Ihr Ziel ist die Weiterentwicklung professioneller Standards, Kompetenzen und Praktiken im Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement weltweit.

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