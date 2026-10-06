Teil von etwas Großem: Wiener Gesundheitsverbund startet dritte Runde der Recruiting-Kampagne

Wien (OTS) -

Im Wiener Gesundheitsverbund arbeiten mehr als 30.000 Menschen in über 60 verschiedenen Berufen. Genau diese Vielfalt steht im Mittelpunkt der Recruiting-Kampagne „Teil von etwas Großem“, die heuer bereits in die dritte Runde geht.

Die Recruiting-Kampagne macht auf die zahlreichen Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten im Wiener Gesundheitsverbund aufmerksam. Denn für eine gute Gesundheitsversorgung braucht es das Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Berufe – von Medizin und Pflege über Therapie bis hin zu Verwaltung, Technik, Küche, Reinigung und vielen weiteren Bereichen.

Unter dem Zusatz „Was steckt noch in dir?“ gibt die Kampagne dieser Vielfalt ein Gesicht: Testimonials erzählen von ihren Berufen und zeigen gleichzeitig, was sie persönlich ausmacht. Kreative Wortspiele verbinden dabei ihre berufliche Tätigkeit mit ihren Interessen.

Radiotechnologin und OP-Pfleger im Rampenlicht

In der dritten Runde der Kampagne kommen zwei neue Testimonials und Berufe hinzu: Lena, Radiologietechnologin, die in ihrer Freizeit gerne auf der Leinwand malt, und Dominik, OP-Pfleger und Fachbereichskoordinator, der leidenschaftlich gern Gravelbike fährt. Sie ergänzen die bereits bekannten Gesichter der Kampagne: Chirurgin Mariam, Patient*innen-Transporteur Seidu und den diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger Max.

„Im Wiener Gesundheitsverbund arbeiten Menschen mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Jede*r Einzelne ist Teil von etwas Großem und leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung Wiens. Die Testimonial-Kampagne macht dies sichtbar, zeigt die Vielfalt beruflicher Möglichkeiten auf und positioniert den Wiener Gesundheitsverbund als attraktiven Arbeitgeber“, sagt Nina Brenner-Küng, Leiterin der Kommunikation im Wiener Gesundheitsverbund.

Kampagne bringt Wiener Gesundheitsverbund ins Wiener Stadtbild und auf Smartphones

Seit 24. September 2026 ist die Kampagne im Wiener Stadtbild präsent. Premiumboards, City Lights und eine Straßenbahn sorgen für Wiedererkennung im Wiener Alltag. Der Schwerpunkt liegt bei der diesjährigen Kampagne auf Social Media und Online-Werbung. Kurze Videoausschnitte und Fotos der Mitarbeiter*innen machen auf die Kampagne aufmerksam und führen Interessierte direkt zur Karriere-Website des Wiener Gesundheitsverbundes.

Die Fortsetzung knüpft an die Ergebnisse der vergangenen Kampagnenrunden an. In der zweiten Phase der Kampagne stiegen die Aufrufe der Karriere-Website im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent, die Besuche um 10 Prozent. Über Social Media wurden mehr als 5,3 Millionen Impressions und eine Reichweite von über 1,2 Millionen Personen erzielt. Auch die Zahl der Bewerbungen lag im Kampagnenzeitraum deutlich über dem Vorjahr, mit einem Plus von mehr als 7000 Bewerbungen über alle Berufsgruppen hinweg.