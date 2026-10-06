  • 06.10.2026, 08:54:32
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  • OTS0023

REMINDER: AK/Bau-Holz Pressekonferenz am 7. Oktober: Pleitefonds in Not

Wien (OTS) - 

Der Pleitefonds IEF steht selbst kurz vor der Pleite. Schuld an der Situation sind wiederholte Senkungen der Arbeitgeber-Beiträge. Und das, obwohl die Zahl der Insolvenzen zuletzt wieder gestiegen ist. Diese Situation darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Der IEF muss wieder auf finanziell solide Beine gestellt werden. Wie das passieren soll, erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz:

Renate Anderl, AK Präsidentin

Josef Muchitsch, Vorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz

Mittwoch, 7. Oktober 2026, 10 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock, 1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/insolvenzen mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

AK Wien
Nani Kauer MA
Mediensprecherin von Präsidentin Renate Anderl
Telefon: +43 664 6145915
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

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