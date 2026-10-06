MU Career Day & Innovation Night 2026: Wiens größte englischsprachige Karrieremesse trifft auf Innovation Night zum Thema Cyber Security

Wien (OTS) -

Modul University Vienna lädt am 15. Oktober 2026 Studierende aller Wiener Universitäten und Hochschulen ins WeXelerate – mit über 27 Karrieremesse Aussteller, einer Podiumsdiskussion zu Recruiting und Jobs der Zukunft und daran anschließend einer hochkarätig besetzten Innovation Night zu Cyber und Data Security.

Praktikum, Ferialjob oder der erste Vollzeitjob nach dem Studium: Beim MU-Career Day am 15. Oktober 2026 bringt die Modul University Vienna Studierende und Unternehmen direkt zusammen. Die größte englischsprachige Karrieremesse Wiens steht nicht nur Studierenden der Modul University offen, sondern allen Studierenden Wiener Universitäten und Hochschulen. Die Teilnahme ist kostenlos, aber an eine online Registrierung gebunden (Link unten).

Mehr als 27 Unternehmen aus Hotellerie, Tourismus, Technologie, IT-Security, Finanzwesen und Industrie präsentieren sich als Aussteller und bieten Praktika, Ferialjobs sowie Teilzeit- und Vollzeitstellen während und nach dem Studium an. Mit dabei sind unter anderem Cisco, Commerzbank, Thales, Marriott, Park Hyatt Vienna, Cloudflight, IKARUS, PlanRadar und ServiceNow.

Recruiting im Wandel: Was Unternehmen heute von Berufseinsteiger erwarten

Wie verändert sich Recruiting, welche Fähigkeiten sind künftig gefragt und worauf kommt es beim Berufseinstieg an? Im Rahmen der Messe diskutieren Vertreterinnen und Vertreter ausstellender Unternehmen, darunter ServiceNow, Cloudflight, IKARUS, Gastro Exclusive und Sparkspot, über Jobs der Zukunft, neue Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber und aktuelle Trends am Arbeitsmarkt und geben Studierenden konkrete Tipps für den Berufseinstieg.

Innovation Night: Cyber Security und Data Security im Fokus

Im Anschluss lädt die Modul University Vienna um 17:00 Uhr zur Innovation Night. Im Mittelpunkt steht eines der drängendsten Themen unserer Zeit: der Schutz digitaler Infrastrukturen und Daten. Expert aus Wirtschaft, öffentlichem Sektor und Wissenschaft diskutieren dabei, wie sich Cyberbedrohungen durch neue Technologien und KI verändern und was Unternehmen und Institutionen tun können, um ihre Daten und digitalen Infrastrukturen zu schützen.

Am Podium erwartet werden:

Angela Stach, Expertin für Cybersecurity, OSINT und Netzwerktechnik, Cisco Instructor Trainer und Keynote Speakerin

Wolfgang Ebner, Chief Digital Officer des Bundes

Hans Greiner, Cisco Österreich

Sandro Nafzger, CEO & Co-Founder SignalFisher

Dr. Yi-Yu (Bruce) Liu, Universitätslektor für Data Science

Eckdaten

MU Career Day: 15. Oktober 2026, 13:00–16:30 Uhr

Podiumsdiskussion Recruiting: 15:00 Uhr

Innovation Night: ab 17:00 Uhr

Ort: WeXelerate, Praterstraße 1, 1020 Wien

