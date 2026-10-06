Hälfte aller Auslandsfreiwilligen kommt vom Verein Österreichischer Auslandsdienst

Wien (OTS) -

Der Verein Österreichischer Auslandsdienst entsendet im laufenden Jahrgang 2026/27 insgesamt 129 Freiwillige an 91 Einsatzstellen auf sechs Kontinenten, so viele wie nie zuvor. Gegenüber dem Vorpandemiejahr 2018/19 mit 46 Freiwilligen hat sich die Zahl nahezu verdreifacht. Zugleich stieg der Anteil des Vereins an allen österreichischen Entsendungen von Auslandsfreiwilligen deutlich: 2018/19 wurde rund jede:r Vierte über den Verein entsandt, 2026/27 ist es nahezu jede:r Zweite.

Interesse an Gedenkdienst so groß wie nie

Besonders stark entwickelt sich die Dienstart Gedenkdienst. 78 der 129 Freiwilligen leisten heuer Gedenkdienst. Das entspricht 60,5 Prozent und damit dem höchsten Gedenkdiener:innen-Anteil in der Geschichte des Vereins. Im Jahrgang 2024/25 waren es 64 Gedenkdiener:innen. Die Zahl ist damit innerhalb eines Jahres um fast 23 Prozent gestiegen.Daneben entsendet der Verein im laufenden Jahrgang 37 Sozialdiener:innen und 14 Friedensdiener:innen.

„Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, wie stark das Interesse am Auslandsdienst gewachsen ist. Vor acht Jahren wurde fast ein Viertel aller österreichischen Auslandsfreiwilligen über unseren Verein entsandt, heute ist es fast die Hälfte“, sagt Christoph Shawa, Vorsitzender des Vereins. „Dieses Vertrauen ist für uns ein großer Ansporn, den Auslandsdienst weiterzuentwickeln und für Menschen jeden Alters und Geschlechts noch besser zugänglich zu machen.“

Auslandsdienst breiter aufstellen

Wehrpflichtige können einen zehnmonatigen Einsatz beim Österreichischen Auslandsdienst als Ersatz für ihren Zivildienst anrechnen lassen. In den vergangenen Jahren nutzten rund 78 Prozent der Auslandsdiener:innen diese Möglichkeit. Ein Gedenk-, Friedens- oder Sozialdienst im Ausland steht, aber auch Menschen offen, die keinen Zivildienst leisten wollen. Der Verein möchte künftig insbesondere Frauen und Pensionist:innen verstärkt für einen Auslandseinsatz gewinnen.

Interessierte können sich für 2027/28 noch bis 1. November bewerben unter www.auslandsdienst.at/jetzt-bewerben/