  • 06.10.2026, 08:30:33
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Gesundheitskompetenz ohne Barrieren: Kursangebot „gesund bleiben“ ausgeweitet

Gruppenfoto: Die Projektkoordinator:innen von Alpha Nova, atempo, Chance B, LebensGroß, Lebenswelten Steiermark und Mosaik bringen „gesund bleiben“ gemeinsam in weitere steirische Regionen.
Steiermark (OTS) - 

Das in den Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – Steiermark entwickelte Kursangebot „gesund bleiben“ wird ausgeweitet: Gemeinsam mit Alpha Nova, atempo, Chance B, LebensGroß und Mosaik werden die kostenlosen Kurse nun in mehreren steirischen Bezirken angeboten. Ziel ist es, mehr Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen Zugang zu verständlichen Gesundheitsinformationen zu ermöglichen und damit ihre Gesundheitskompetenz und Selbstbestimmung zu stärken. Bis Ende 2028 sind 15 Kurse mit insgesamt 120 Modulen für rund 180 Teilnehmende geplant. Gefördert wird das Projekt vom Gesundheitsfonds Steiermark.

„Gesundheitswissen ist eine wichtige Voraussetzung dafür, selbstbestimmte Entscheidungen für die eigene Gesundheit treffen zu können. Mit ‚gesund bleiben‘ möchten wir dieses Wissen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen verständlich und im Alltag nutzbar machen. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen können wir nun noch mehr Menschen erreichen und Gesundheitskompetenz gemeinsam stärken“, erklärt Daniel Wolfgang Pichlbauer, BSc MSc MSc MSc, Projektleiter „gesund bleiben“ bei den Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – Steiermark.

„Die Stärkung der Gesundheitskompetenz ist ein wichtiges Anliegen des Gesundheitsfonds Steiermark. Dabei ist es wesentlich, auch Menschen zu erreichen, für die der Zugang zu Gesundheitsinformationen mit besonderen Barrieren verbunden sein kann. ‚gesund bleiben‘ setzt genau hier an und verbindet verständliche Wissensvermittlung mit einem praxisnahen und zielgruppengerechten Ansatz. Deshalb fördern wir die Ausweitung dieses Angebots in der Steiermark“, betont Anja Mandl, MA, Referentin, Gesundheitsfonds Steiermark.

Kooperationspartner: Alpha Nova | atempo | Chance B | LebensGroß | Mosaik

Rückfragen & Kontakt

Lebenswelten der Barmherzigen Brüder - Steiermark
Mag. (FH) Lydia Haider | Marketing & Kommunikation
TEL +43 (0) 316 30 10 81-770 | +43 (0) 664 967 35 17
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Im Kurs „gesund bleiben“ werden Gesundheitswissen und praktische Fähigkeiten vermittelt. Dabei bleibt auch Raum für individuelle Fragen der Teilnehmenden. [Bild, 1.66MB]
Vorschau Bild von Presseaussendung Projekt "gesund bleiben" inklusive Download-Link zu weiteren Pressefotos. [PDF, 212.66KB]

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