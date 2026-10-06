  • 06.10.2026, 08:18:32
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AVISO Pressekonferenz: Bildungsminister Wiederkehr und Sektionschef Netzer präsentieren neuen Bildungskompass

Transparenz, Orientierung und mehr Chancengerechtigkeit in Österreichs Schullandschaft

Wien (OTS) - 

Mit dem neuen Bildungskompass schafft das Bundesministerium für Bildung einen zentralen, öffentlich zugänglichen Überblick über die gesamte Vielfalt der österreichischen Schullandschaft. Im Vollausbau bietet der Bildungskompass zu jeder Schule ein möglichst umfassendes Gesamtbild. Nach dem ersten Launch, welcher erste Basisdaten enthalten wird – folgen weitere Ausbaustufen. Mittelfristig erhält jede Schule ein eigenes Profil, welches Basisinformationen ebenso enthalten wird wie auch Informationen zu besonderen Schwerpunkten, Angeboten, und ausgewählte, eingeordnete Leistungsdaten.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Sektionschef Martin Netzer präsentieren den Bildungskompass und erläutern, warum mehr Transparenz im Bildungssystem notwendig ist, wie Daten vor Fehlinterpretationen geschützt werden und wie der Bildungskompass langfristig auch Impulsgeber für einen neuen Dialog über Schulentwicklung werden kann.

Donnerstag, 8. Oktober 2026, 8.45 Uhr
Bundesministerium für Bildung
Wellensteinsaal, Wasagasse 2, 1090 Wien

Medienvertreter/innen sind sehr herzlich eingeladen.

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Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
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