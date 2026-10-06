ViennaEstate erzielt solides Halbjahresergebnis 2026

Wien (OTS) -

Die ViennaEstate Immobilien AG erwirtschaftet im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernperiodenüberschuss von 1,959 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote steigt auf den Rekordwert von 41,9 Prozent.

Wien, 06. Oktober 2026 – Die ViennaEstate Immobilien AG blickt trotz anspruchsvoller wirtschaftlicher Rahmenbedingungen auf ein solides erstes Halbjahr 2026 zurück. Der Konzernperiodenüberschuss beläuft sich zum 30. Juni 2026 auf 1,959 Millionen Euro und liegt damit über dem aliquoten Budgetwert. Die Marge aus dem Immobilienverkauf beträgt 4,230 Millionen Euro und befindet sich damit leicht über dem anteiligen Jahresziel. Auch die Finanzierungskosten entwickelten sich im ersten Halbjahr günstiger als geplant. Die Eigenkapitalquote erreicht ein Rekordniveau, gleichzeitig konnten die Kreditverbindlichkeiten weiter reduziert werden. Darüber hinaus stärkt das Unternehmen durch gezielte Ankäufe und Investitionen in den eigenen Bestand nachhaltig seine Immobilienbasis. Im Jahr 2026 feiert ViennaEstate zudem ihr 20-jähriges Bestehen.

Immobilienmarkt zeigt Belebung, Herausforderungen bleiben

Der österreichische Wohnimmobilienmarkt zeigt im ersten Halbjahr 2026 eine moderate Belebung. Österreichweit wurden 38.683 Wohnimmobilientransaktionen verzeichnet, ein Anstieg von 23,39 Prozent. In Wien erhöhte sich die Zahl der Transaktionen um 15,12 Prozent auf 7.926. Auch die Nachfrage nach Wohnbaukrediten nahm zu, während sich die Wohnungspreise moderat positiv entwickelten. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld herausfordernd. Die Zahl neu bewilligter und fertiggestellter Wohnungen bewegt sich weiterhin auf niedrigem Niveau. Vor allem in Wien verschärft das begrenzte Angebot die Situation am Wohnungsmarkt. Während Mietwohnungen stark nachgefragt bleiben und die Mieten zunehmend steigen, entwickeln sich auch die Eigentumspreise nach einer Phase der Stabilisierung wieder moderat nach oben.

Über die ViennaEstate Gruppe

Seit 20 Jahren gestaltet die ViennaEstate Gruppe den österreichischen Immobilienmarkt aktiv mit. Mit rund 1,2 Milliarden Euro Assets under Management vereint sie gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienwirtschaft unter einem Dach. Das Leistungsspektrum reicht von Asset Management, Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Spezialdienstleistungen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst sämtliche Phasen des Immobilienmanagements: von Investment und Entwicklung über Vermarktung und Transaktion bis hin zu Strukturierung, Finanzierung und nachhaltiger Bewirtschaftung von Immobilien.

Auf einen Blick

Konzernperiodenüberschuss von 1,959 Millionen Euro zum 30. Juni 2026

Eigenkapitalquote auf Rekordniveau, Kreditverbindlichkeiten reduziert

Gezielte Ankäufe und Investitionen stärken den Immobilienbestand

Wohnimmobilienmarkt zeigt erste Belebung bei weiterhin knappem Angebot in Wien

Besuchen Sie auch unsere barrierefreie Webseite unter https://www.viennaestate.com.

ViennaEstate @ Social Media:

LinkedIn: https://at.linkedin.com/company/viennaestate-immobilien-ag

Instagram: https://www.instagram.com/viennaestate/

Facebook: https://www.facebook.com/ViennaEstateImmobilienAG/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vienna.estate

Youtube: https://www.youtube.com/@viennaestate