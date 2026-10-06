Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7% UBM Green Bonds beginnt heute

Wien (OTS) -

Heute Dienstag, den 06.10.2026 beginnt die Barzeichnungsfrist des neuen 7% UBM Green Bond 2026-2031 (AT0000A3XJY7) mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Re-Offer Kurs wurde von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern mit 99,5% festgelegt.

Interessierte Anleger können den 7% UBM Green Bond 2026-2031 in der Zeit vom 06. Oktober bis voraussichtlich 23. Oktober 2026 zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung des Angebots möglich ist und ein vorzeitiges Ende der Barzeichnungsfrist daher vorbehalten bleibt. Der UBM Green Bond 2026 wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026. Die Notierung des UBM Green Bond 2026 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.

Neben dem Barzeichnungsangebot läuft noch parallel ein Angebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2023-2027 zum Umtausch dieser UBM-Anleihe in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2026. Die Umtauschfrist läuft noch bis zum 16.Oktober 2026.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Disclaimer: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zum Kauf oder Umtausch oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf bzw Umtausch oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf bzw Umtausch von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote der 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen werden ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg (Angebot) an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 in der geltenden Fassung (Prospektverordnung) erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und Ergänzungsblätter) erfolgen, der von der FMA voraussichtlich am oder um den 28.09.2026 gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum Luxemburg notifiziert werden wird (zusammen der Prospekt). Die voraussichtliche Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Der Prospekt wird, nach seiner Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht werden und am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos erhältlich sein. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen werden ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich sein, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.