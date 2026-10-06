Wien übernimmt literarisches Archiv von Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien übernimmt den erhaltenen Teil des literarischen Archivs der Literaturnobelpreisträgerin und Wiener Ehrenbürgerin Elfriede Jelinek. Der Teilvorlass soll von der Wienbibliothek im Rathaus übernommen, wissenschaftlich erschlossen und künftig öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein entsprechender Antrag über den Ankauf wird heute im zuständigen Gemeinderatsausschuss behandelt. Der Bestand umfasst das gesamte erhaltene literarische Archiv der Autorin von ihren publizistischen Anfängen bis in die 2000er Jahre. Dazu zählen Werkmanuskripte und Typoskripte, Korrespondenzen, Lebensdokumente sowie von Jelinek selbst angelegte Sammlungen zur Rezeption ihres Werks.

„Wien ist eine Stadt der Literatur und seit Jahrzehnten auch der Lebensmittelpunkt einer der bedeutendsten Schriftstellerinnen unserer Zeit. Elfriede Jelineks Werk wird auf der ganzen Welt gelesen, gespielt und diskutiert. Dass ihr literarisches Archiv in Wien bewahrt und für kommende Generationen gesichert wird, ist für uns als Kulturstadt von großer Bedeutung. Wien übernimmt damit Verantwortung für ein kulturelles Erbe von Weltrang“, betont Bürgermeister Michael Ludwig.

„Das Werk Elfriede Jelineks hat Literatur und Theater weit über Österreich hinaus geprägt und immer wieder gesellschaftliche Debatten angestoßen. Dieses kulturelle Erbe langfristig zu bewahren, zu erforschen und öffentlich zugänglich zu machen, ist eine zentrale Aufgabe. Dass dieser bedeutende Bestand seinen Platz in der Wienbibliothek findet, ist ein großer Gewinn für Wien und die internationale Literaturforschung“, so Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Wienbibliothek bemühte sich frühzeitig um Erhalt des Archivs

Bereits 2025 trat die Wienbibliothek an Elfriede Jelinek heran, um den langfristigen Erhalt ihres literarischen Archivs zu ermöglichen. Nach mehreren Gesprächen signalisierte die Autorin im Februar 2026 ihre Bereitschaft, in Verkaufsverhandlungen einzutreten. Die konkreten Ankaufsverhandlungen starteten Ende Juli auf Grundlage zweier Gutachten. Für den Ankauf sind 600.000 Euro veranschlagt. Die Summe wurde entsprechend den Erwerbungsrichtlinien auf Grundlage zweier Gutachten ermittelt. Neben einem internen Schätzgutachten wurde auch ein externes Gutachten eines unabhängigen Experten eingeholt.

„Die Wienbibliothek im Rathaus versammelt seit rund 150 Jahren Bestände bedeutender Schriftsteller und Schriftstellerinnen, von Franz Grillparzer, Marie von Ebner-Eschenbach über Karl Kraus bis zu Friederike Mayröcker. In dieser Reihe wird die Übernahme der Materialien Elfriede Jelineks einen Höhepunkt darstellen. Wir werden den Bestand dauerhaft bewahren, wissenschaftlich erschließen und für Forschung und Öffentlichkeit zugänglich machen“, erklärt Anita Eichinger, Direktorin der Wienbibliothek im Rathaus.

Von den literarischen Anfängen bis in die 2000er Jahre

Der Teilvorlass bildet Jelineks literarisches Schaffen von ihren Anfängen bis in die 2000er Jahre mit umfangreichem analogem Material ab. Neben Werkmanuskripten und Typoskripten enthält er Korrespondenzen und Lebensdokumente sowie von der Autorin angelegte Sammlungen. Dazu zählt auch Material, mit dem Jelinek die Rezeption ihres eigenen Werks dokumentierte.

Nach der Übernahme wird der Bestand von der Wienbibliothek aufgearbeitet und erschlossen. Anschließend wird der Teilvorlass wie andere Vor- und Nachlässe der Wienbibliothek für Forschung und Öffentlichkeit zugänglich gemacht.