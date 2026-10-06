Ludwig/Czernohorszky zum Greenpeace-Ranking: Wiener Klimaweg zeigt Wirkung

Wien (OTS) -

Wien belegt im aktuellen Greenpeace-Ranking zum Ausstieg europäischer Hauptstädte aus fossilem Gas den dritten Platz und spielt damit unter den 15 untersuchten europäischen Städten ganz vorne mit.

„Das Ranking ist eine Bestätigung für den Wiener Klimaweg und motiviert uns, stetig weitere Schritte zu setzen. Wir haben uns ein klares Ziel gesetzt und halten auch daran fest. Bereits 1999 hat Wien das erste Klimaschutzprogramm gestartet und seither konsequent Maßnahmen gesetzt. Diese Konsequenz zeigt Wirkung: Trotz eines Bevölkerungswachstums von 23 Prozent seit 2005 ist der Energieverbrauch in Wien insgesamt um 20 Prozent zurückgegangen, pro Kopf sogar um 35 Prozent. Auch die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen sind in diesem Zeitraum um mehr als ein Drittel gesunken. Auf diese Entwicklung bin ich stolz – und auch darauf, dass wir die Bedeutung des Klimaschutzes im ersten Wiener Klimagesetz rechtlich verankert und damit langfristig abgesichert haben“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig.

„Wir wollen, dass alle Wienerinnen und Wiener künftig leistbare, sichere und klimafreundliche Wärme und Kälte bekommen. Der Gasausstieg ist dabei eine der wichtigsten Maßnahmen, denn nur auf diesem Weg können wir unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern beenden und die Lebensqualität für künftige Generationen sichern. Kein fossiles Gas bedeutet weniger klimaschädliche Emissionen, mehr Energiesicherheit und langfristig stabile Rahmenbedingungen für die Wienerinnen und Wiener und die Wirtschaft. Die Zahlen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Der Energieverbrauch sinkt, während erneuerbare Energieträger zunehmend an Bedeutung gewinnen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.