LH-Stv. Landbauer: Entlastung für Pendler - Sicherheitsausbau der ASt Wöllersdorf abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

„Gefährliche Rückstaus an den Rampen sowie Verzögerungen an der Anschlussstelle Wöllersdorf gehören nun der Vergangenheit an. Wir haben das Nadelöhr entschärft und sorgen damit für Entlastung für alle, die hier täglich unterwegs sind“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer über die Fertigstellung des Sicherheitsausbaus an der B21/A2.

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts mit der ASFINAG wurde in den vergangenen Monaten ein umfassendes Modernisierungspaket umgesetzt: Bypässe an beiden Kreisverkehren sowie die Installation eines intelligenten Ampelsystems, das den Verkehr über Stauschleifen steuert, verhindert künftig Rückstaus auf die Autobahn. Auch die Fahrbahn der B 21 wurde auf rund 18.000 Quadratmetern saniert.

„Verkehrssicherheit hat für uns oberste Priorität. Mit der neuen Anschlussstelle und den baulichen Adaptierungen schaffen wir die Voraussetzungen für einen verbesserten Verkehrsfluss und damit für mehr Sicherheit“, betont Andreas Fromm, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH.

„Nach jahrelangen Verzögerungen haben wir das Projekt in die Hand genommen und in Zusammenarbeit mit der ASFINAG einfach umgesetzt. Die Niederösterreicher müssen sich darauf verlassen können, dass die Politik zu ihrem Wort steht. Mit der Fertigstellung des Sicherheitsausbaus gehen wir den nächsten Schritt in Richtung mehr Verkehrssicherheit auf unseren Straßen“, so Landbauer.

Die Gesamtkosten für das Projekt beliefen sich auf rund 5,5 Millionen Euro, wovon das Land Niederösterreich etwa 3,5 Millionen Euro trägt.

Weitere Informationen: Büro LH-Stv. Landbauer, Pressesprecher Alexander Murlasits, Telefon: 0676/81213742, E-Mail: [email protected]