Kapsch TrafficCom erhält US-Auftrag im Wert von 32 Millionen US-Dollar

Wien (OTS) -

Verlängerung des Triangle Expressway zur Fertigstellung der Ringstraße um Raleigh, North Carolina

Auftrag über USD 32 Millionen für Planung, Bau sowie Instandhaltung und Betrieb

Setzt die fast zehnjährige Partnerschaft von Kapsch mit der NCTA fort

Die North Carolina Turnpike Authority (NCTA) hat Kapsch TrafficCom einen Auftrag im Wert von 32 Millionen US-Dollar zur Fertigstellung von Phase 2 des „Complete 540“-Projekts erteilt, wodurch der Triangle Expressway um weitere 16 Kilometer verlängert und die äußere Umgehungsstraße rund um den Großraum Raleigh geschlossen wird.

Nach Abschluss von Phase 2 hat Kapsch die Errichtung des gesamten Mautsystems der knapp 60km langen Ringautobahn des „Complete 540“-Projekts verantwortet.

Phase 2 verlängert die Fahrbahn von der I-40/US-70 bis zum bestehenden Autobahnkreuz I-540/I-87/US-64/US-264 in Knightdale und schließt an die von Kapsch im September 2024 fertiggestellten 29 Kilometer der Phase 1 an. Der Auftrag umfasst Planungs- und Bauarbeiten, gefolgt von einer mehrjährigen Wartungs- und Betriebsphase.

Der neue Abschnitt umfasst 12 Mautzonen und 64 Fahrspuren, die alle für eine vollelektronische Mauterhebung auf offener Straße ausgerüstet sind. Das System erfüllt die Anforderungen der NCTA an eine komplett über der Fahrbahn hängende Infrastruktur unter Einhaltung strenger Leistungsstandards und wird auf einer cloudbasierten Plattform betrieben. Die Phase 2 soll Ende 2028 für den Verkehr freigegeben werden.

„Wir fühlen uns geehrt durch das anhaltende Vertrauen der NCTA in Kapsch bei der Umsetzung der nächsten Phase des ‚Complete 540‘-Projekts“, sagte JB Kendrick, Präsidentin von Kapsch TrafficCom North America. „Dieser Auftrag baut auf einer fast zehnjährigen Partnerschaft auf, und wir nehmen die Verantwortung ernst, das gleiche zuverlässige Mauterlebnis auf weiteren 16 Kilometern der Straßen in North Carolina zu gewährleisten. Wir sind stolz darauf, die Vision der NCTA für die Zukunft der Triangle-Region weiterhin zu unterstützen und mit dem vorbildlichen Projektteam und der Führung der NCTA zusammenzuarbeiten.“

Die NCTA hatte Kapsch erstmals 2018 mit der Modernisierung des Triangle Expressway beauftragt – ein Projekt, das im September 2024 für den Verkehr freigegeben wurde und die strengen Leistungsanforderungen der NCTA erfüllt oder sogar übertroffen hat, darunter eine Fahrzeugerkennungsgenauigkeit von 99,9 Prozent sowie eine Bilderkennung- und Korrelationsgenauigkeit von 99,9 Prozent. Phase 2 knüpft direkt an diese Erfolgsbilanz an und erweitert dasselbe System um weitere 16 Kilometer in Richtung Knightdale.

„Wir bauen und betreiben einige der modernsten Straßen des Landes, und ‚Complete 540‘ hält dieses Versprechen auch in Zukunft ein“, sagte J.J. Eden, Geschäftsführer der North Carolina Turnpike Authority. „So bereiten wir die Infrastruktur von North Carolina auf die nächste Generation von Autofahrern vor.“

Die Ankündigung setzt die langjährige Partnerschaft der NCTA mit Kapsch fort, um die Mauttechnologie der nächsten Generation voranzutreiben. Anfang dieses Jahres starteten die beiden Unternehmen den weltweit ersten serienreifen Einsatz der Mobilfunktechnologie „Cellular Vehicle-to-Everything“ (C-V2X) für Mautzwecke auf dem Triangle Expressway.

Kapsch TrafficCom North America, ein Geschäftsbereich von Kapsch TrafficCom in Wien, hat seinen Sitz in Atlanta, Georgia, und ist in Kanada, den Vereinigten Staaten und Puerto Rico tätig. In der Region sind 700 Mitarbeiter in 25 Niederlassungen beschäftigt, die jährlich mehr als eine Milliarde Kundentransaktionen in den USA abwickeln.