Hochschule Campus Wien: Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum rund 10.000 Studierende

Wien (OTS) -

Die Hochschule Campus Wien steht vor einem besonderen Meilenstein: Mit aktuell 9.833 Studierenden nähert sich Österreichs größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften der Marke von 10.000 Studierenden. Die Zahl ist Ausdruck der dynamischen Entwicklung der Hochschule und zeigt zugleich, wie stark praxisorientierte Hochschulbildung nachgefragt wird. Österreichweit ist die Zahl der Studierenden ebenfalls auf einem Höchststand: Im Wintersemester 2025/26 waren 407.485 Menschen an österreichischen Hochschulen eingeschrieben. Besonders dynamisch entwickelten sich dabei die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften mit einem Plus von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Studierende aus ganz Österreich und darüber hinaus

Die Studierenden der Hochschule Campus Wien kommen aus allen Bundesländern Österreichs sowie aus dem Ausland. Rund 71 Prozent haben ihren Hauptwohnsitz in Wien, der Rest verteilt sich auf ganz Österreich und darüber hinaus – damit ist die Hochschule weit über die Stadtgrenzen hinaus eine wichtige Adresse für praxisorientierte Hochschulbildung.

Diese Vielfalt an Herkünften spiegelt sich auch im Studienalltag: An der Hochschule Campus Wien lernen und arbeiten Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen, von Gesundheit über Technik bis Management. Dieser fächerübergreifende Austausch prägt den Campus – einen der modernsten Hochschulstandorte Österreichs.

„Rund 10.000 Studierende sind für uns weit mehr als eine beeindruckende Zahl. Sie zeigen, dass sich immer mehr Menschen für eine Hochschule entscheiden, an der Wissen unmittelbar mit Praxis verbunden wird. Unsere Studierenden arbeiten an realen Fragestellungen, entwickeln Lösungen und sammeln Erfahrungen, die sie später in ihrem Beruf brauchen. Dass unser Angebot so stark nachgefragt wird, ist eine Bestätigung unserer Arbeit und zugleich ein Auftrag, uns weiterzuentwickeln“, sagt Doris Link, Vorsitzende der Geschäftsführung der Hochschule Campus Wien.

Praxisorientierung trifft auf gesellschaftliche Verantwortung

Die Hochschule Campus Wien verbindet dabei ein breites Studienangebot mit ausgeprägter Praxisorientierung. In den Bereichen Gesundheit, Angewandte Pflegewissenschaft, Technik, Bauen und Gestalten, Applied Life Sciences, Sozialwissenschaften sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik werden Fachkräfte für zentrale Zukunftsfelder ausgebildet. Mehr als 70 Studien- und Weiterbildungsprogramme sowie anwendungsbezogene Forschung schaffen dafür die Grundlage.

„Hinter jedem Studienplatz steht ein Mensch mit einer eigenen Geschichte, mit unterschiedlichen Erfahrungen, Interessen und Perspektiven. Genau diese Vielfalt macht unsere Hochschule aus. Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen ihre Potenziale entfalten und gleichzeitig Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen können. Die Marke von 10.000 Studierenden ist daher nicht nur ein Wachstumsschritt, sondern vor allem ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Bildung, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung“, sagt Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin und CFO der Hochschule Campus Wien.

Hochschule Campus Wien: 25 Jahre Zukunft gestalten

Der Meilenstein fällt in ein besonderes Jahr: Vor 25 Jahren wurde die Hochschule Campus Wien gegründet. Aus dem kleinsten FH-Träger hat sich Österreichs größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften entwickelt. Das Jubiläum ist für die Hochschule nicht nur Anlass, auf die vergangenen 25 Jahre zurückzublicken, sondern auch den Blick nach vorne zu richten. Unter dem Leitgedanken „25 Jahre Zukunft gestalten“ will die Hochschule ihre Studienangebote und Forschungsschwerpunkte kontinuierlich weiterentwickeln, internationale Kooperationen stärken und Impulse für den Bildungs-, Wissenschafts- und Innovationsstandort Wien setzen.

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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