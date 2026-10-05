Schilling/Grüne: Neue Studie zu sexualisierten KI-Deepfakes: 50 weitere EU-Abgeordnete betroffen

Straßburg (OTS) -

Eine weitere Studie der Agora Digitale Transformation zeigt erstmals systematisch, wie stark weibliche EU-Abgeordnete von KI-generierter sexualisierter Gewalt betroffen sind. Zusätzlich zu den 147 bereits veröffentlichten Fällen von nationalen Parlamentarier:innen, identifizierte die Studie 50 weitere betroffene MEPs, darunter 46 Frauen. Damit ist mittlerweile etwa jede sechste weibliche EU-Abgeordnete betroffen.

In einem von der Ko-Vorsitzenden Terry Reintke und der EU-Abgeordneten Lena Schilling initiierten Brief, den auch die Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten, Liberalen und Linken unterstützen, fordern die Abgeordneten die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sexualisierte KI-Deepfakes konsequent zu bekämpfen und das Verbot sogenannter Nudifier-Apps ab dem 2. Dezember 2026 wirksam durchzusetzen.

Lena Schilling, Abgeordnete der Grünen im EU-Parlament kommentiert:

„Fast jede sechste Frau im EU-Parlament ist von dieser Form digitaler Gewalt betroffen. Ohne ihr Wissen, ohne ihre Zustimmung werden KI-generierte Nacktbilder von ihr erstellt und verbreitet oder ihre Fotos mit einem ‚Undress her‘ Nudifier-Button versehen. Genau das ist 50 Abgeordneten dieses Parlaments passiert, 46 davon sind Frauen. Ich bin eine von ihnen.

Die Gewalt ist alt, der Modus ist neu. Es geht darum, Frauen zu demütigen, einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Ich will in einer Welt leben, in der Frauen in die Politik gehen, sichtbar sind und ihre Stimme erheben können, ohne Angst vor sexualisierter Gewalt haben zu müssen. Was wir heute akzeptieren, müssen vielleicht morgen unsere Töchter ertragen.“