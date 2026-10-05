  • 05.10.2026, 16:09:33
  • /
  • OTS0114

Neue Gastro-Pächter für STW-Strandbäder in Klagenfurt am Wörthersee gesucht

Bis 19. Oktober 2026 für die Badesaison 2027 bewerben – Unterlagen online verfügbar

Strandbad Klagenfurt am Wörthersee
Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - 

Gastronom:innen aufgepasst: Für die Badesaison 2027 werden neue Pächter:innen für die Gastronomie in zwei Strandbädern in Klagenfurt am Wörthersee gesucht.

Die Stadtwerke Klagenfurt schreiben die Gastronomie im Strandbad Klagenfurt am Wörthersee und im Strandbad Maiernigg zur Verpachtung aus. Damit bietet sich erfahrenen Gastronom:innen und engagierten Betreiber:innen die Möglichkeit, ab der Badesaison 2027 einen Gastronomiebetrieb an zwei etablierten Standorten am Wörthersee zu übernehmen.

Wer Interesse an einer gastronomischen Herausforderung in einer der zwei traditionsreichsten Strandbädern Kärntens hat, sollte jetzt aktiv werden: Die Bewerbungsfrist endet am 19. Oktober 2026.

Die Ausschreibungsunterlagen sowie alle Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten sind online verfügbar. Jetzt registrieren und Unterlagen ansehen: stw.vemap.com

Die Registrierung und Bewerbung erfolgt über die Ausschreibungsplattform der Stadtwerke Klagenfurt.

Zu den Bewerbungsunterlagen

für die Gastronomiebetriebe im Strandbad Klagenfurt und im Strandbad Maiernigg

Rückfragen & Kontakt

Stadtwerke Klagenfurt AG

Unternehmenskommunikation
Mag. Ute Zaworka
Telefon: 0463 521 6930
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.stw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SWR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Strandbad Klagenfurt am Wörthersee [Bild, 3.85MB]

Stadtwerke Klagenfurt AG

Rückfragen & Kontakt

Stadtwerke Klagenfurt AG

Unternehmenskommunikation
Mag. Ute Zaworka
Telefon: 0463 521 6930
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.stw.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright