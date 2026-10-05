Neue Gastro-Pächter für STW-Strandbäder in Klagenfurt am Wörthersee gesucht

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Gastronom:innen aufgepasst: Für die Badesaison 2027 werden neue Pächter:innen für die Gastronomie in zwei Strandbädern in Klagenfurt am Wörthersee gesucht.

Die Stadtwerke Klagenfurt schreiben die Gastronomie im Strandbad Klagenfurt am Wörthersee und im Strandbad Maiernigg zur Verpachtung aus. Damit bietet sich erfahrenen Gastronom:innen und engagierten Betreiber:innen die Möglichkeit, ab der Badesaison 2027 einen Gastronomiebetrieb an zwei etablierten Standorten am Wörthersee zu übernehmen.

Wer Interesse an einer gastronomischen Herausforderung in einer der zwei traditionsreichsten Strandbädern Kärntens hat, sollte jetzt aktiv werden: Die Bewerbungsfrist endet am 19. Oktober 2026.

Die Ausschreibungsunterlagen sowie alle Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten sind online verfügbar. Jetzt registrieren und Unterlagen ansehen: stw.vemap.com

Die Registrierung und Bewerbung erfolgt über die Ausschreibungsplattform der Stadtwerke Klagenfurt.