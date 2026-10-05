Strom ohne Diesel: AV-Professional sichert Bundesheer-Übertragung am Heldenplatz mit Batteriespeicher ab

Wien (OTS) -

Premiere am Nationalfeiertag: Am 26. Oktober 2026 setzt die AV-Professional GmbH erstmals auf einen mobilen Batteriespeicher statt eines Dieselaggregats, um den Übertragungswagen des Österreichischen Bundesheeres am Wiener Heldenplatz gegen Netzausfall abzusichern.

Zum Einsatz kommt das System AMP (Autonomous Mobile Power): 15 kW Nennleistung, 33 kWh Kapazität, vor Ort emissionsfrei und nahezu lautlos. Über drei Veranstaltungstage werden so rund 180 Liter Diesel und damit fast eine halbe Tonne CO₂ eingespart.

„Bei einer Live-Übertragung gibt es keine zweite Chance. Die Absicherung muss genauso zuverlässig sein wie mit einem Aggregat, nur eben ohne Abgase und Motorlärm direkt neben Publikum und Mikrofonen“, sagt Matthias Plum, Head of Department Digital Cinema Rental und Gefahrgutexperte bei AV-Professional.



Leistungsschau am 26. Oktober 2026

Datum: 26.10.2026, 13:00 Uhr - 26.10.2026, 17:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Heldenplatz