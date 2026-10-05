  • 05.10.2026, 15:38:03
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  • OTS0113

Strom ohne Diesel: AV-Professional sichert Bundesheer-Übertragung am Heldenplatz mit Batteriespeicher ab

Am Nationalfeiertag am 26. Oktober 2026 übernimmt ein mobiler Batteriespeicher mit 33 kWh die Notstromabsicherung eines Übertragungswagens – anstelle eines Dieselaggregats.

Das AMP-Fahrzeug von AV Professional vor dem Firmenstandort in Wien: David Knapp und Matthias Plum zeigen den mobilen Batteriespeicher von Roypow mit CEE-Abgängen und Ladeanschluss. AMP (Autonomous Mobile Power) liefert netzunabhängigen Strom für Events, Drehs und Installationen. Mehr auf avpro.at
Wien (OTS) - 

Premiere am Nationalfeiertag: Am 26. Oktober 2026 setzt die AV-Professional GmbH erstmals auf einen mobilen Batteriespeicher statt eines Dieselaggregats, um den Übertragungswagen des Österreichischen Bundesheeres am Wiener Heldenplatz gegen Netzausfall abzusichern.

Zum Einsatz kommt das System AMP (Autonomous Mobile Power): 15 kW Nennleistung, 33 kWh Kapazität, vor Ort emissionsfrei und nahezu lautlos. Über drei Veranstaltungstage werden so rund 180 Liter Diesel und damit fast eine halbe Tonne CO₂ eingespart.

„Bei einer Live-Übertragung gibt es keine zweite Chance. Die Absicherung muss genauso zuverlässig sein wie mit einem Aggregat, nur eben ohne Abgase und Motorlärm direkt neben Publikum und Mikrofonen“, sagt Matthias Plum, Head of Department Digital Cinema Rental und Gefahrgutexperte bei AV-Professional.

Leistungsschau am 26. Oktober 2026



Datum: 26.10.2026, 13:00 Uhr - 26.10.2026, 17:00 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Heldenplatz



 AMP - Mobile Energie für Locations ohne Strom 
 AMP steht für Autonomous Mobile Power: autarke, mobile Stromversorgung, die genau dort funktioniert, wo sie gebraucht wird – ohne Diesel, ohne Lärm, ohne Kompromisse. 
 Rückfragen & Kontakt 
AV-Professional GmbH
 David Knapp
 Telefon: +436648547576
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://avpro.at
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Wien: David Knapp und Matthias Plum zeigen den mobilen
Batteriespeicher von Roypow mit CEE-Abgängen und Ladeanschluss. AMP
(Autonomous Mobile Power) liefert netzunabhängigen Strom für Events,
Drehs und Installationen. Mehr auf avpro.at [Bild, 4.34MB] 
 [Montag, 26.10.2026, 13:00] 
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