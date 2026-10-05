  • 05.10.2026, 15:37:32
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  • OTS0112

Diskussionsreihe PERSPEKTIVE 2040

Einladung zur Diskussionsveranstaltung „Wasserknappheit im Feuchtgebiet“ am 22. Oktober 2026

Eisenstadt (OTS) - 

Teil 1 der dreiteilig geplanten Veranstaltungsreihe

2026 brachte einen weiteren Sommer mit „Rekordtemperaturen“, dramatisch geringen Niederschlägen und hohen Verdunstungsraten. Das heurige Jahr war aber von Beginn an geprägt von einer extremen Trockenphase, die bereits im Winter begonnen hat. Mittlerweile diskutiert ganz Österreich über Wasserknappheit, die Region Neusiedler See macht sich darüber schon länger Gedanken.

Wir wollen diskutieren, wie wir mit den Nutzungsansprüchen an Grund- und Trinkwasserreserven in Zukunft insbesondere im Seewinkel umgehen. Was wird bereits getan, welche Maßnahmen sollen künftig ergriffen werden? Wie kann der Grundwasserkörper durch natürlichen Wasserrückhalt und durch eingeleitetes Fremdwasser gestärkt werden? Welche Erfahrungswerte können wir aus anderen Regionen mitnehmen?

Zur Diskussion eingeladen sind:

Christian Griebler, Professor an der Universität Wien, Ökologe und Grundwasserexperte

Bano Mehdi-Schulz, Professorin an der BOKU Wien, Hydrologin (Studie zum Einfluss natürlicher Wasserrückhaltemaßnahmen)

Franz Steiner, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft des Marchfeldkanalsystems

David Goldenits, Bio-Landwirt in Tadten und Obmann-Stellvertreter der Wassergenossenschaft Tadten

Heinrich Dorner, Landesrat der Burgenländischen Landesregierung (angefragt)

Rückfragen & Kontakt

Verein Zukunft Region Neusiedler See
Tristan Brucker
Telefon: +43 664 88348395
E-Mail: [email protected]
Website: https://zukunftsee.at/

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