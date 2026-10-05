SP-Neumayer zu Nepp: „Während Nepp den Untergang herbeiredet, arbeitet Ludwig für Wien“

Wien (OTS) -

„Dominik Nepp mag es gewohnt sein, sich immer nur auf eine Sache gleichzeitig zu konzentrieren. Die Verantwortung eines Wiener Bürgermeisters und Landeshauptmanns ist allerdings etwas größer. Dr. Michael Ludwig führt eine Millionenmetropole, trägt Verantwortung für einen der größten Wirtschaftsstandorte Österreichs und führt gleichzeitig die Wiener Sozialdemokratie. Diese Verantwortung nimmt er gemeinsam mit einem kompetenten Team wahr“, reagiert Landesparteisekretär Jörg Neumayer auf die jüngsten Aussagen des Wiener FPÖ-Chefs.

Wien funktioniert, das zeigt sich jeden Tag in der Stadt selbst und wird auch international regelmäßig anerkannt. Während Nepp den politischen Untergang herbeiredet, sprechen die Fakten eine klare Sprache: „Wien wächst wirtschaftlich und bei der Beschäftigung. Im September ist die Arbeitslosigkeit entgegen dem österreichweiten Trend um 1,1 Prozent gesunken, gleichzeitig waren um 4,6 Prozent weniger Menschen in AMS-Schulungen. Das passiert nicht von selbst, sondern weil Wien investiert, Unternehmen unterstützt und um jeden Arbeitsplatz kämpft“, betont Neumayer.

Auch beim Wohnen werde sichtbar, was aktive Stadtpolitik bedeute. Dementsprechend erklärt Neumayer: „International schaut man auf Wien, weil wir Wohnen nicht einfach dem freien Markt überlassen. Wir bauen neue geförderte Wohnungen und Gemeindebauten, investieren Milliarden in die Sanierung des Bestands und sorgen mit klaren Regeln dafür, dass Wohnraum auch in Zukunft leistbar bleibt. Andere Städte diskutieren darüber, wie sie die Wohnkrise in den Griff bekommen. Wien handelt seit über hundert Jahren.“

Gleichzeitig werde die Stadt konsequent klimafit gemacht. „Heute startet der Umbau der Ringstraße mit mehr Platz und Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer. Wien investiert in Begrünung, öffentlichen Verkehr und Hitzeschutz bis hin zu neuen Lösungen zur Kühlung im Gemeindebau. Rund 400 Anlagen wurden bereits im Gemeindebau seit Beginn des Sommers bewilligt und montiert“, so Neumayer.

Dass Wien funktioniere, zeige sich laut Neumayer nicht zuletzt im Gesundheitsbereich: „Wenn Nepp behauptet, in Wien funktioniere nichts, sollte er vielleicht seine eigenen Debatten über Gastpatientinnen und Gastpatienten noch einmal nachlesen. Menschen aus anderen Bundesländern kommen nach Wien, weil sie hier medizinisch am besten versorgt werden. Gleichzeitig investieren wir weiter: Erst kürzlich sind vier neue Operationssäle in der Klinik Landstraße in Betrieb gegangen und am MedUni-Campus wurden zwei innovative Forschungsgebäude eröffnet.“

„Dominik Nepp kann jeden zweiten Tag den Untergang Wiens ausrufen. Michael Ludwig hat hingegen jeden Tag eine Stadt zu führen. Und genau das tut er: mit Investitionen in Arbeitsplätze, leistbares Wohnen, Gesundheit, Klimaschutz und die Infrastruktur einer wachsenden Metropole. Zwischen einer aufgeregten Presseaussendung und der Verantwortung für Wien liegen eben doch ein paar Größenordnungen“, so Neumayer abschließend. (Schluss)