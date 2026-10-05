Psychotherapie auf einen Blick

Wien (OTS) -

Was ist Psychotherapie eigentlich? Diese Frage ist für viele Menschen nicht leicht zu beantworten. Nach wie vor halten sich Missverständnisse darüber, wer Psychotherapie in Anspruch nehmen kann und was sie leistet. Mit einer neu gestalteten Infografik und passenden Kommunikationsmaßnahmen möchte die Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (VÖPP) österreichweit über Psychotherapie informieren, Klarheit schaffen und ihre Wichtigkeit aufzeigen.

Die Infografik vermittelt kurz und optisch ansprechend grundlegende Botschaften: Psychotherapie ist ein wissenschaftlich fundiertes Heilverfahren, das weit über Beratung hinausgeht. Sie wird von Fachpersonen mit langjähriger Ausbildung und fundierter Praxiserfahrung ausgeübt und bewirkt nachhaltige Veränderung.

„Psychotherapie ist für Menschen jeden Alters und in den unterschiedlichsten Lebenssituationen da – für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Paare, Familien und Gruppen. Unser Anliegen ist es, verständlich zu vermitteln, was Psychotherapie ist und welchen Beitrag sie für die Gesundheit und Lebensqualität leisten kann“, betont die VÖPP.

Im Mittelpunkt der Infografik steht der Mensch. Sie verdeutlicht, dass jede Psychotherapie individuell ist und auf einer tragfähigen psychotherapeutischen Beziehung basiert. Vertrauen, Empathie und Sicherheit bilden die Grundlage für Entwicklung und Heilung.

Mit der Informationsinitiative lädt die VÖPP Medien, Institutionen, Gesundheitseinrichtungen und Multiplikator:innen ein, die Infografik möglichst breit zu verbreiten. Ziel ist es, fundiertes Wissen über Psychotherapie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und mögliche Vorurteile abzubauen.

Die Kernbotschaften der Infografik:

Psychotherapie ist ein wissenschaftlich fundiertes Heilverfahren.

Psychotherapie ist weit mehr als Reden oder Beratung.

Sie ist für Menschen jeden Alters und in unterschiedlichen Lebenssituationen geeignet.

Im Mittelpunkt steht der Mensch – jede Behandlung ist individuell.

Die psychotherapeutische Beziehung ist der wesentliche Wirkfaktor.

Psychotherapie kann helfen, Krisen zu bewältigen, psychische Erkrankungen zu behandeln und dadurch psychische Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern.

Über die VÖPP

Die Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (VÖPP) ist ein starkes Netzwerk und engagierte Interessensvertretung der Psychotherapeut:innen in Österreich. Sie setzt sich für die Interessen ihrer Mitglieder, die Förderung der psychotherapeutischen Versorgung, die Qualitätssicherung des Berufsstandes sowie die Verankerung der Psychotherapie in der Öffentlichkeit ein.