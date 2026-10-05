ORF Radio Vorarlberg: Gläsernes Studio beim „Sparkasse 3-Länder-Marathon“ am 10. und 11. Oktober

Wien (OTS) -

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 90 Nationen werden am 10. und 11. Oktober 2026 beim „Sparkasse 3-Länder-Marathon“ antreten – und der ORF Vorarlberg ist mittendrin! Mit seinem gläsernen Studio direkt im Zielgelände im Bodenseestadion in Bregenz sorgt das Team von ORF Radio Vorarlberg für Live-Atmosphäre, spannende Interviews und emotionale Eindrücke vom größten Laufsport-Event Vorarlbergs. Erstmals wird der Marathon auch live im Fernsehen in ORF SPORT + übertragen, er ist zudem als Stream auf ORF ON zu sehen.

Volles Programm live aus Bregenz

An beiden Marathon-Tagen sendet ORF Radio Vorarlberg von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr live aus Bregenz direkt aus dem gläsernen Studio. Reinhard Wittwer, Vanessa Schelling und Roman Neugebauer vom ORF Vorarlberg vermitteln die Top-Stimmung auf der Strecke und im Stadion. Das Highlight am Samstag ist der große Kindermarathon, zu dem mehr als 2.500 Kinder angemeldet sind. ORF SPORT + und ORF ON übertragen den größten Laufsport-Event am Bodensee. Andreas Blum kommentiert gemeinsam mit dem vierfachen Olympia-Teilnehmer Günther Weidlinger. Die TV-Übertragung beginnt um 9.40 Uhr.

Mitten im Geschehen

Reporterin Valentina Pisoni vom ORF Vorarlberg ist an beiden Tagen im Gelände unterwegs, trifft Läuferinnen sowie Läufer und interviewt die Zuschauenden. Sportreporter Thomas Österle vom ORF Vorarlberg liefert alle sportlichen Updates und Ergebnisse direkt aus dem Ziel.

Highlights im TV regional und national sowie online

Die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (19.00 Uhr, ORF 2 V) begleitet das sportliche Großereignis regional. Österreichweit sind die Highlights des „Sparkasse 3-Länder-Marathons“ in einer kompakten TV-Zusammenfassung am Sonntag, 11. Oktober, um 19.50 Uhr auf ORF 1 zu sehen. Die besten Fotos sowie die Detailergebnisse liefert online die Seite vorarlberg.ORF.at. Ebenfalls mit dabei sind die Social-Media-Kanäle Instagram (orfvorarlberg), Facebook (ORF Vorarlberg) und TikTok (orfvorarlberg).

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir machen den ,Sparkasse 3-Länder-Marathon‘ zu einem Multimedia-Ereignis und tragen die Emotionen über die Ziellinie hinaus zu unserem Publikum! Mit dem gläsernen Studio mitten im Bodenseestadion Bregenz sind wir ganz nah bei den Läuferinnen und Läufern sowie den jubelnden Fans. Und mit der Übertragung auf ORF SPORT + schaut erstmals auch Österreich live zu!“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Die Stimmung bei Laufevents ist wirklich unvergleichlich! Sport, Gemeinschaft, Spannung – das alles kommt zusammen und ich freue mich, dass wir das ganze Land auf allen Kanälen des ORF Vorarlberg mit dieser Stimmung anstecken dürfen.“

Thomas König, Sportkoordinator ORF Vorarlberg: „Der ,Sparkasse 3-Länder-Marathon‘ erwartet für den Sonntag ein Rekord-Teilnehmerfeld von über 14.000 Läuferinnen und Läufern und ist damit Vorarlbergs größte Sport-Veranstaltung. Dank einiger afrikanischer Topläufer scheint auch ein neuer Streckenrekord in Reichweite. Besonders toll ist, dass der ,Sparkasse 3-Länder-Marathon‘ live auf ORF SPORT + übertragen wird.“