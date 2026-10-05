  • 05.10.2026, 14:36:32
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ÖVP-Edelmann: VBW benötigen mehr Transparenz und wirtschaftliche Verantwortung

Neue Geschäftsführung muss Wirtschaftlichkeit stärker in den Fokus rücken - Schlanke Stadt muss auch für Kulturbetriebe gelten

Wien (OTS) - 

Die Bestellung von Andrea Pier zur neuen Geschäftsführerin der Vereinigten Bühnen Wien nimmt die Kultursprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Judith Edelmann, zum Anlass, klare Erwartungen an die künftige Führung zu formulieren. Die Wiener Volkspartei hatte bereits im vergangenen Dezember, im Zuge des Beschlusses der Förderungen an die Vereinigten Bühnen Wien, mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der wirtschaftlichen Entwicklung eingefordert.

„Wir wünschen Andrea Pier für ihre neue Aufgabe alles Gute. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im privatwirtschaftlichen Theaterbetrieb bringt sie wichtige Voraussetzungen mit. Gleichzeitig erwarten wir uns, dass die bestehenden Kritikpunkte aufgegriffen werden. Gerade bei einem Unternehmen, das jedes Jahr mit hohen Millionenbeträgen aus öffentlichen Mitteln unterstützt wird, müssen Ausgaben, Einnahmen und insbesondere der Eigendeckungsgrad transparent und nachvollziehbar sein“, so Edelmann.

„Der Führungswechsel ist eine Chance, bestehende Strukturen neu zu bewerten und wirtschaftliche Potenziale stärker zu nutzen. Unser Anspruch einer Schlanken Stadt gilt auch hier: Öffentliche Mittel müssen effizient und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Künstlerische Qualität und wirtschaftliche Verantwortung dürfen dabei kein Widerspruch sein“, so Edelmann abschließend.

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