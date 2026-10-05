  • 05.10.2026, 14:28:33
  • /
  • OTS0103

Tag der Wiener Schulen 2026

Die Wiener Schulstandorte stellen sich vor

Wien (OTS) - 

Am 14. Oktober laden 700 Wiener Schulen dazu ein, das vielfältige Angebot des Wiener Schulwesens kennen zu lernen. Der Tag richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte sowie alle Interessierten und bietet die Möglichkeit, in den Schulalltag zu schnuppern und mit Pädagoginnen und Pädagogen persönlich ins Gespräch zu kommen. Die teilnehmenden Schulen locken mit Schulführungen, Präsentationen, Ausstellungen oder offenen Schulstunden. Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen.

Bildungsdirektorin für Wien Elisabeth Fuchs betont: „Welcher Standort am passendsten ist, lässt sich am besten vor Ort erleben, wo Schule täglich gestaltet wird. Am Tag der Wiener Schulen bekommen alle Interessierten die Gelegenheit, sich ein Bild über das breit gefächerte Angebot der Wiener Schulen zu machen und einen unmittelbaren Eindruck vom Schulalltag zu gewinnen. Dabei macht gerade der persönliche Austausch diesen Tag zu etwas Besonderem.“

„Für Kinder ist der Wechsel in eine neue Schule ein großer Schritt, über den sich die ganze Familie schon vorab viele Gedanken macht. Oft spürt man beim gemeinsamen Blick ins Klassenzimmer, ob sich das Kind dort wohlfühlen wird. Ich lade alle Familien ein, am 14. Oktober vorbeizuschauen oder sich über die Plattform ‚Wiener digital offene Schultüren‘ einen ersten Eindruck zu verschaffen“, so Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

Digitale Angebote für Interessierte
Auf der Plattform „Wiener digital offenen Schultüren“ geben rund 360 Wiener Schulen in kurzen Videos virtuelle Einblicke in ihren Schulalltag. Die Bildungsdirektion für Wien unterstützt mit dieser Initiative Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte dabei, sich über weitere mögliche Bildungswege zu informieren. Mithilfe präziser Filter kann gezielt nach den gewünschten Schulen gesucht werden. Alle Informationen unter https://bildungshub.wien/wiener_digital_offene_schultueren/.

Zusätzlich bietet die Website der Bildungsdirektion für Wien vielfältige Einblicke in die Wiener Bildungslandschaft und liefert hilfreiche Informationen zu Schuleinschreibung, Schulübertritt sowie Schulbeginn auf einen Blick. Zudem ermöglicht ein übersichtliches Schulverzeichnis Orientierung über alle Wiener Schulen, geordnet nach Schultypen und Bezirken. Weiterführende Informationen unter https://www.bildung-wien.gv.at/schulen/Schulverzeichnis.html.

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Leonie Duty-Knez
Pressesprecherin Bildungsdirektion für Wien
Telefon: +43 1 52525 77014
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Leonie Duty-Knez
Pressesprecherin Bildungsdirektion für Wien
Telefon: +43 1 52525 77014
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright