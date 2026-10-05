Tag der Wiener Schulen 2026

Wien (OTS) -

Am 14. Oktober laden 700 Wiener Schulen dazu ein, das vielfältige Angebot des Wiener Schulwesens kennen zu lernen. Der Tag richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte sowie alle Interessierten und bietet die Möglichkeit, in den Schulalltag zu schnuppern und mit Pädagoginnen und Pädagogen persönlich ins Gespräch zu kommen. Die teilnehmenden Schulen locken mit Schulführungen, Präsentationen, Ausstellungen oder offenen Schulstunden. Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen.

Bildungsdirektorin für Wien Elisabeth Fuchs betont: „Welcher Standort am passendsten ist, lässt sich am besten vor Ort erleben, wo Schule täglich gestaltet wird. Am Tag der Wiener Schulen bekommen alle Interessierten die Gelegenheit, sich ein Bild über das breit gefächerte Angebot der Wiener Schulen zu machen und einen unmittelbaren Eindruck vom Schulalltag zu gewinnen. Dabei macht gerade der persönliche Austausch diesen Tag zu etwas Besonderem.“

„Für Kinder ist der Wechsel in eine neue Schule ein großer Schritt, über den sich die ganze Familie schon vorab viele Gedanken macht. Oft spürt man beim gemeinsamen Blick ins Klassenzimmer, ob sich das Kind dort wohlfühlen wird. Ich lade alle Familien ein, am 14. Oktober vorbeizuschauen oder sich über die Plattform ‚Wiener digital offene Schultüren‘ einen ersten Eindruck zu verschaffen“, so Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

Digitale Angebote für Interessierte

Auf der Plattform „Wiener digital offenen Schultüren“ geben rund 360 Wiener Schulen in kurzen Videos virtuelle Einblicke in ihren Schulalltag. Die Bildungsdirektion für Wien unterstützt mit dieser Initiative Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte dabei, sich über weitere mögliche Bildungswege zu informieren. Mithilfe präziser Filter kann gezielt nach den gewünschten Schulen gesucht werden. Alle Informationen unter https://bildungshub.wien/wiener_digital_offene_schultueren/.

Zusätzlich bietet die Website der Bildungsdirektion für Wien vielfältige Einblicke in die Wiener Bildungslandschaft und liefert hilfreiche Informationen zu Schuleinschreibung, Schulübertritt sowie Schulbeginn auf einen Blick. Zudem ermöglicht ein übersichtliches Schulverzeichnis Orientierung über alle Wiener Schulen, geordnet nach Schultypen und Bezirken. Weiterführende Informationen unter https://www.bildung-wien.gv.at/schulen/Schulverzeichnis.html.