Wissen, Bewegung und Lesespaß auf ORF KiDS – die Neustarts im Oktober

Wien (OTS) -

Der Oktober bringt auf ORF KiDS eine ganze Reihe an Premieren: Ab Montag, dem 12. Oktober 2026, geht die neue Wissensserie „MIKA – Dem Geld auf der Spur“ den großen Fragen rund um Geld, Zinsen und Inflation nach. Ab Dienstag, dem 13. Oktober, lädt „Lesezeichen“ zum Schmökern, Plaudern und Selberlesen ein. Rechtzeitig zum Beginn der Herbstferien wartet dann besonders dichtes Programm: Ab Sonntag, dem 25. Oktober, sorgen das interaktive Wissensformat „Galaktisch klug“ und die zweite Staffel der Kindertanzshow „Tanzen mit den Stars“ für Unterhaltung. Ab Montag, dem 26. Oktober, treten beim Quiz „Smart10 Kids“ Kinder in Zweierteams gegeneinander an. Und der musikalische Höhepunkt ist das „RSO-Familienkonzert: Abenteuer Klassik“ am Montag, dem 26. Oktober. Alle Sendungen sind im Stream und on demand auf https://kids.ORF.at und in der ORF-KiDS-App zu sehen.

Mehr zu den Sendungen:

MIKA – Dem Geld auf der Spur (ab 12. Oktober)

In der neuen Wissensserie „MIKA – Dem Geld auf der Spur“ nehmen die Geschwister Jana und Ben gemeinsam mit ihrer flauschigen Goldhamster-Finanzexpertin Mika die Welt der Finanzen unter die Lupe – ob Währungen, Zinsen, Inflation oder Gold. Nachdem Mika aus ihrer Wissenshöhle heraus erstes Hintergrundwissen vermittelt, machen sich die Kinder vor Ort auf Spurensuche. Im Gespräch mit Expertinnen und Experten zeigt die Kinderserie, wie Geld unseren Alltag beeinflusst. Ein unterhaltsamer Mix aus Abenteuer und Neugier, der Finanzbildung spielerisch begreifbar macht.

Lesezeichen (ab 13. Oktober)

Drei Bücher, drei Gäste und drei besondere Aufgaben: In jeder Ausgabe treffen einander je zwei bekannte Gäste aus der Welt von ORF KiDS und eine junge Leseratte, um über ihre liebsten Kinderbücher zu plaudern. Eine besondere Aufgabe bestimmt, wie die Bücher vorgestellt werden müssen. Eine spielerische Herangehensweise, humorvolle Gespräche, spontane Reaktionen und animierte Ausschnitte wecken die Lust aufs Selberlesen. In der ersten Folge stellen Fanny Stapf, Robert Steiner und Leseratte Mimi die Kinderbücher „Herwig und Elsie“, „Das kleine Ich bin ich“ und „Gangsta-Oma“ vor. Vom klassischen Comic über Vorlese- und Fantasybücher bis hin zum Kinderroman – die ganze Vielfalt der Kinderliteratur ist willkommen. Mal lustig, mal spannend, mal poetisch oder nachdenklich. Denn wo ein Lesezeichen steckt, wartet eine Geschichte.

Galaktisch klug (ab 25. Oktober)

Im interaktiven Wissensformat „Galaktisch klug“ reisen der chaotische, grüne Klexo und Dr. Glibber, das schlauste Gehirn im Glas, durch die Galaxien. Ihr Ziel: Sie sammeln das gesamte Wissen des Universums. Als sie den Planeten Erde erreichen, wird schnell klar, dass es hier so einiges zu erforschen gibt. Von spektakulären Wetterphänomenen und der faszinierenden Tierwelt über die Tiefen der Meere bis hin zu den genialsten Erfindungen der Menschheit behandeln die Episoden vielfältige Wissensgebiete. Ein rasanter, humorvoller Quiz-Spaß zum Mitraten, Mitdenken und Mitglibbern.

Tanzen mit den Stars (ab 25. Oktober)

Die ORF-Kindertanzshow geht in die zweite Runde und begeistert mit neuen Tänzen, großen Emotionen und jeder Menge Bewegung. In zehn neuen Folgen entdecken tanzbegeisterte Kinder bis elf Jahre gemeinsam mit den beliebten „Dancing Stars“-Profitänzerinnen und -Profitänzern Florian Gschaider, Manuela Stöckl, Herbert Stanonik, Patrick Seebauer und Julia Burghardt-Platschka die faszinierende Welt des Tanzes. Ob temperamentvoller Mambo, karibischer Merengue, schwungvoller Boogie-Woogie, eleganter Wiener Walzer, mitreißender Charleston, lässiger Streetdance oder weitere beliebte Tanzstile – jede Folge lädt dazu ein, neue Rhythmen kennenzulernen, erste Tanzschritte auszuprobieren und vor allem die Freude an der Bewegung zu entdecken.

Smart10 Kids (ab 26. Oktober)

Wer hat „194 Länder“ gesungen? Wie bereitet man eine Marillenpalatschinke richtig zu? Was frisst eine Robbe? Schreibt man Schifffahrt wirklich mit drei „f“? Bei Caroline Athanasiadis quizzen Kinder in Zweierteams. Sie treten gegeneinander an und gespielt wird nach den bewährten „Smart10“-Regeln. Beide Teams lösen eine gemeinsame Frage mit zehn Optionen – je mehr Optionen sie lösen können, desto mehr Punkte gibt es. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Spiel und einen Büchergutschein im Wert von 200 Euro. Die Wissensgebiete umfassen klassisches Schulwissen wie Mathematik, Biologie oder Englisch, aber auch Themen wie Popkultur, Allgemeinwissen, Sport und Kulinarik.

RSO Familienkonzert: Abenteuer Klassik (26. Oktober)

Wenn das ORF Radio-Symphonieorchester Wien die Bühne zur Weltkarte macht, wird aus klassischer Musik ein echtes Abenteuer – ganz ohne Reisepass, aber mit gespitzten Ohren. Schon lange bevor es Flugzeuge und Social Media gab, sind Komponistinnen und Komponisten quer durch Europa gezogen. Joseph Haydn machte in London Karriere, Gioachino Rossini in Paris – und überall entstanden neue Klänge, neue Ideen, neue Hits. Mal klingen sie nach fernen Ländern, wie im feurigen ungarischen Tanz von Johannes Brahms oder den mitreißenden Rhythmen von Béla Bartók, mal erzählen sie von großen Abenteuern. Und das Beste ist: Viele dieser Stücke kennt man irgendwie schon. Das ORF RSO Wien unter der Leitung von Tobias Wögerer nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Durch das Programm führen Leonard Eröd (RSO-Fagottist und Musikvermittler) und Lena Grandl-Großmann (ORF-KiDS-Moderatorin).