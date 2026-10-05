Kleine Wege, große Wirkung: Volksschule Kopfing ist Klimameilen-Sommersieger 2026

Wien (OTS) -

2.417 klimafreundlich zurückgelegte Schulwege in nur 14 Tagen: Mit diesem Ergebnis sicherten sich die 80 Schüler:innen der Volksschule Kopfing aus der Marktgemeinde Kopfing im Innkreis den Klimameilen-Sommersieg 2026. Mobilitätsminister Peter Hanke zeichnete die Kinder gemeinsam mit Klimabündnis-Geschäftsführerin Elke Kastner im Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur aus.

Bei der Klimameilen-Kampagne des Klimabündnis Österreich sammeln Kinder aus ganz Österreich „Klimameilen“ für klimafreundlich zurückgelegte Kindergarten- und Schulwege – zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Tretroller oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Volksschule Kopfing zeigte dabei eindrucksvoll, wie viele Alltagswege auch ohne Auto zurückgelegt werden können und dass Bewegung und selbstständige Mobilität bereits am Schulweg beginnen.

Auszeichnung für klimafreundliche Schulwege

Für ihren Einsatz wurdendie Schüler:innen und Pädagoginnen und Pädagogender Volksschule Kopfing mit einer Urkunde und dem Klimameilen-Pokal ausgezeichnet. Als Preis erhielten die Schüler:innen außerdem ein Ausflug in den Tiergarten Schönbrunn. Die An- und Abreise der Sommersieger wurde von der Österreichischen Postbus AG zur Verfügung gestellt.

„Kinder gestalten schon heute mit, wie die Mobilität von morgen aussieht. Die Klimameilen-Kampagne zeigt, dass aktive Mobilität bereits am Schulweg beginnt: Wer zu Fuß geht, mit dem Rad oder Tretoller fährt, bewegt sich, wird selbstständiger und erlebt die eigene Umgebung ganz anders. Die 2.417 Klimameilen aus Kopfing zeigen eindrucksvoll, was gemeinsam möglich ist. Ich gratuliere den Schüler:innen herzlich zu ihrem Sieg“, so Mobilitätsminister Peter Hanke.

„Gerade weil wir eine eher kleine Schule sind, freut es mich besonders, wie groß das Engagement unserer Kinder bei der Klimameilen-Aktion war. Alle haben ihren Teil dazu beigetragen und gemeinsam konnten wir beeindruckende 2.417 Klimameilen sammeln. Es ist schön zu sehen, wie engagiert unsere Schülerinnen und Schüler dabei waren und wie viel wir als Schule gemeinsam erreichen können. Darauf können sie wirklich stolz sein. Ein herzliches Dankeschön an alle Kinder, Lehrkräfte und Eltern, die mitgemacht und die Aktion unterstützt haben“, sagt Direktor Christoph Raab-Wiesinger.

„Der Schulweg ist ein idealer Ort, um klimafreundliche Mobilität ganz praktisch auszuprobieren. Die Kinder erleben, dass zu Fuß gehen, Radeln oder Rollern nicht nur klimafreundlich ist, sondern auch Spaß macht und Selbstständigkeit schafft. Genau das macht die Klimameilen-Kampagne seit mehr als 20 Jahren sichtbar: Aus vielen kleinen Wegen wird gemeinsam etwas Großes“, betont Elke Kastner, Geschäftsführerin beim Klimabündnis Österreich.

Auf die Füße, fertig, los: Im Herbst wird weitergesammelt

Mit dem Sommersieg ist die Klimameilen-Saison noch lange nicht vorbei: Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen bis zur 7. Schulstufe können auch im Herbst Klimameilen sammeln. Mitmachen ist einfach: Für jeden autofrei zurückgelegten Kindergarten- oder Schulweg sammeln die Kinder eine Klimameile. Dafür gibt es einen Sticker für den persönlichen Sammelpass oder das gemeinsame Gruppenplakat.

Alle bis 10. Oktober 2026 rückgemeldeten Klimameilen werden gemeinsam mit den europaweit gesammelten „Green Footprints“ im Rahmen der 31. UN-Klimakonferenz (COP31) in Antalya in der Türkei präsentiert. Damit bekommen die vielen klimafreundlichen Wege der Kinder auch international Sichtbarkeit.

Die Klimameilen-Kampagne findet seit 2003 jährlich statt. Sie wird von Klimabündnis Österreich durchgeführt und vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), Abteilung II/6 Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement, unterstützt. Die teilnehmenden Bildungseinrichtungen erhalten kostenfreie Sammel- und Begleitmaterialien.

Weitere Informationen und Teilnahme: klimameilen.at