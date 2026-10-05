ORF-Premiere „Der Hafer-Hype“ am 7. Oktober in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Porridge zum Frühstück, Overnight Oats im Glas, Haferdrink im Kaffee und zwischendurch noch ein Hafer-Riegel: Kaum ein Getreide ist in den vergangenen Jahren so präsent geworden wie Hafer. Auf Social Media gilt er als Superfood, im Supermarkt füllt er ganze Regalmeter. Doch wie viel von dem guten Ruf steckt tatsächlich in den Produkten, die unter dem Namen Hafer verkauft werden? „Der Hafer-Hype“ wird am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, um 21.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON in der gleichnamigen ORF-Doku-Premiere genauer unter die Lupe genommen, denn Haferflocken sind nicht gleich Haferflocken. Das anschließende Doku-Dacapo „Maggi-Manie – das Geschäft mit der Würze“ (21.55 Uhr) ist den Vor- und Nachteilen von Glutamaten auf der Spur.

Mehr zum Inhalt von „Der Hafer-Hype“

Bei Josef und Elisabeth Koppensteiner im Waldviertel beginnt die Reise dort, wo der Hafer noch ganz unspektakulär aussieht: auf dem Feld. Die beiden sind eigentlich Milchbäuerin und Milchbauer, bauen Hafer nur zusätzlich an. Der Abnehmer ist Berglandmilch, wo aus dem Getreide u. a. Haferdrinks entstehen. Vom Feld geht es weiter in der Verarbeitungskette. Denn Haferflocken sind nicht dasselbe wie ein Müsliriegel, fertiger Porridge oder ein Haferkeks. Was steht tatsächlich auf der Zutatenliste? Wie viel Zucker, Fett oder andere Inhaltsstoffe stecken in den Produkten? Und ist ein Haferdrink tatsächlich ökologischer als die traditionelle Milch? Gemeinsam mit Expertinnen und Experten wird eine Auswahl von Haferprodukten genauer untersucht. Im Geschmackslabor Graz wird gezeigt, wie aus Hafer und Wasser ein Produkt entsteht, das im Supermarkt teilweise mehrere Euro pro Liter kostet. Die Frage dahinter: Wie viel kostet der Rohstoff eigentlich und wofür bezahlen Konsumentinnen und Konsumenten am Ende?

Weiters stellt sich die Frage: Was macht der viele Hafer mit dem Körper? Anna Hanses wagt für die Dokumentation einen Selbstversuch und ernährt sich über einen längeren Zeitraum besonders haferreich. Gemeinsam mit Ernährungsexperten wird beobachtet, was sich dabei verändert und ob die Versprechen rund um das Superfood tatsächlich halten. Am Ende bleibt eine einfache Erkenntnis: Hafer selbst hat seinen guten Ruf nicht ohne Grund. Aber zwischen Haferkorn und Haferprodukt liegen oft viele Verarbeitungsschritte. Und deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf das, was wirklich in der Packung steckt.