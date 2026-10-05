Ein Viertel KI

Hagenberg, Wien (OTS) -

Wie lässt sich künstliche Intelligenz nicht nur vertrauenswürdig gestalten, sondern ihre Sicherheit auch tatsächlich messen? Michael Weberberger, Geschäftsführer des KI-Dienstleisters TRUSTIFAI, dem Joint Venture von TÜV AUSTRIA und Software Competence Center Hagenberg, bringt mit sieben Thesen frischen Wind in den AI-Safety-Diskurs. Sein Plädoyer: Governance und Compliance sind wichtig, doch echte AI Assurance braucht messbare, wissenschaftlich fundierte Sicherheit.

Ab 20. Oktober vierteljährlich im Presse-Podcast auf trustifai.at/podcast