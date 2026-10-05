- 05.10.2026, 13:17:33
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Ein Viertel KI
Ab 20. Oktober: Der neue Presse-KI-Podcast mit TRUSTIFAI-Geschäftsführer Michael Weberberger.
Wie lässt sich künstliche Intelligenz nicht nur vertrauenswürdig gestalten, sondern ihre Sicherheit auch tatsächlich messen? Michael Weberberger, Geschäftsführer des KI-Dienstleisters TRUSTIFAI, dem Joint Venture von TÜV AUSTRIA und Software Competence Center Hagenberg, bringt mit sieben Thesen frischen Wind in den AI-Safety-Diskurs. Sein Plädoyer: Governance und Compliance sind wichtig, doch echte AI Assurance braucht messbare, wissenschaftlich fundierte Sicherheit.
Ab 20. Oktober vierteljährlich im Presse-Podcast auf trustifai.at/podcast
Let´s Talk TRUSTED AI!
Machen wir KI vertrauenswürdig – und einsatzbereit für ihr Business.
Rückfragen & Kontakt
TRUSTIFAI GMBH
Michael Weberberger
Geschäftsführer | Managing Director
Telefon: +43664604546593
E-Mail: [email protected]
trustifai.at
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