FPÖ – Nepp: Ludwig führt Wien und die SPÖ in den Abgrund

Wien (OTS) -

„Anstatt für die Wienerinnen und Wiener zu arbeiten und Probleme wie Teuerung und Kriminalität zu bekämpfen, ist Michael Ludwig nur mehr mit sich selbst beschäftigt und hat keine Zeit mehr für die Stadt. Er steckt bis zum Hals in seinen Affären, von der Causa Ruck bis zu den roten Netzwerken, und reißt jetzt auch noch die eigene Partei in den Abgrund. Mit dieser Bilanz ist Ludwig nicht mehr handlungsfähig und kann die brennenden Probleme Wiens nicht lösen“, erklärt der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp zum roten Armageddon.

„Ludwig war der Erfinder von Andreas Babler und hat ihn auch noch gegen Christian Kern geschützt, als dieser die Partei übernehmen wollte. Vorgestern wollte er ihn loswerden, gestern ist Babler geblieben. Die Wiener SPÖ ist völlig zerrissen. Ludwig hat überhaupt nichts mehr im Griff und löst nur mehr Chaos aus. Er richtet nicht nur in der Stadt, sondern auch in seiner eigenen Partei horrenden Schaden an“, so Nepp weiter.

Nepp fordert den sofortigen Rücktritt des Bürgermeisters: „Wer seine eigene Landespartei nicht mehr führen kann, hat angesichts der massiven Herausforderungen als Bürgermeister dieser Stadt nichts mehr verloren. Ludwig muss umgehend abtreten. Heute ist der Anfang vom Ende von Ludwig. Der blaue Kurswechsel für diese Stadt rückt immer näher.“