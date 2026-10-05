Hanel-Torsch: Innovativ, Nachhaltig & Leistbar: Neuer geförderter Wohnraum „Hertha“ baut auf Holz

Wien (OTS) -

Der gemeinnützige Bauträger MIGRA hat am 5. Oktober 2026 einen Spatenstich zum 1. Wiener WohnBAUMprogramm gefeiert. Stellvertretend für drei Liegenschaften, die im Rahmen dieses Programms realisiert werden, fand dieser am Steinspornweg 33 in der Donaustadt statt.

Das 1. Wiener WohnBAUMprogramm wurde 2021 von der Stadt Wien ins Leben gerufen, um leistbares Wohnen, hohe architektonische Qualität und ökologische Verantwortung zu vereinen. Insgesamt sollen in drei Phasen rund 1.200 Wohnungen in Holz- und Holz-Hybrid-Bauweise entstehen. Im Fokus stehen dabei neben dem Bauen mit Holz vor allem die Stärkung der Klimaresilienz, die Planung nach kreislaufwirtschaftlichen Prinzipien, die Digitalisierung des Planungsprozesses und innovative, alternative Energielösungen.

„Wien beweist mit dem Wiener WohnBAUMprogramm Weitsicht! Denn Wien begegnet den Herausforderungen an die Metropolen der Zukunft mit Innovationskraft, Kreativität und Mut. Durch den heutigen Spatenstich für das geförderte Holzbauprojekt ‚Hertha am Wasser‘ wird aufgezeigt, wie in unserer Stadt bei der Schaffung von leistbarem Wohnraum höchste ökologische Ansprüche und neue Technologien unter einem Dach vereint werden können. Damit leistet der Wiener Wohnbau einmal mehr wertvolle Pionierarbeit und nimmt die Verantwortung als Vorreiterin in Sachen innovativer nachhaltiger und leistbarer Wohnbau wahr“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

In einem Bauträgerwettbewerb konnte sich die MIGRA im Jahr 2022 mit ihren Konzepten für das Paket B erfolgreich durchsetzen. Es umfasst drei Liegenschaften: am Steinspornweg 33 im 22. Bezirk, in der Leopoldauer Straße 132A im 21. Bezirk und in der Donaustadtstraße im 22. Bezirk. Insgesamt errichtet sie rund 70 geförderte Wohneinheiten mit einer Wohnnutzfläche von rund 5.700 Quadratmetern, darunter 36 geförderte und 34 SMART-geförderte Wohnungen. Diese sind aus einem einstufigen Bauträgerwettbewerb hervorgegangen, der vom wohnfonds_wien abgewickelt wurde. Die Fertigstellung der Projekte ist für das 2. Quartal 2028 avisiert.

„Leistbarer Wiener Wohnbau trifft Holzbau in Vorfertigung und Klimaschutz – mit einem flexiblen Baukastensystem, das auch für weitere Standorte und größere Anwendungen gedacht ist. ‚Hertha‘ soll zeigen, dass geförderter Wohnbau gleichzeitig leistbar, architektonisch qualitätsvoll und ökologisch ambitioniert sein kann. Entscheidend ist dabei nicht eine einzelne technische Innovation, sondern das Zusammenspiel von Systematisierung, Materialeffizienz, Energie, Freiraum und sozialer Nachhaltigkeit“, erläutern die MIGRA-Geschäftsführer Alfred Petritz und Smajo Pasalic.

„Der Laborcharakter ist ein wesentliches Merkmal des Bauträgerwettbewerbs. Im Rahmen des 1. Wiener WohnBAUMprogramms werden mehrgeschoßige, geförderte Wohnbauten in Holz- und Holz-Hybrid-Bauweise mit höchsten Energiestandards umgesetzt. Dadurch liefern wir innovative Ansätze, um klimafreundliche und kreislaufwirtschaftliche Prinzipien im Wohnbau nachhaltig zu implementieren“, führt Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien, aus.

„Hertha“ ist gleich und doch immer anders

Hohensinn Architektur entwickelte ein Baukastensystem, das angepasst an spezifische Gegebenheiten auf unterschiedlichsten Standorten zur Anwendung kommen kann. Die Projekte bestechen durch eine einfache, durchgängige Holzbaulösung der vorgefertigten Holzrahmenbauweise. Hauptbestandteil sind Raummodule, die in immer gleichem Raster eine Vielzahl von Wohnungstypen ergeben. Die vorgefertigten Nasszellen inklusive Installationen runden das Thema ab. Die Nutzung von recycelten Materialien wie zum Beispiel ReUse-Parkett und Altholz sowie die Verwendung des Erdaushubs am eigenen Bauplatz stärken die Kreislaufwirtschaft. Ein digitaler Zwilling stellt Informationen über Materialien, Bauteile, Reparaturen, Rückbau und Wiederverwertung zur Verfügung. Durch das sehr gute Gesamtenergie-Versorgungskonzept ergibt sich ein niedriger Energiebedarf. Wärmepumpen mit Tiefensonden werden mittels Fußbodenheizung und Bauteilaktivierung zum Heizen und zur Sommertemperierung eingesetzt. Die Bereitstellung des Warmwassers erfolgt über dezentrale Wärmepumpen. Die extensiv begrünten Dachflächen werden optimal für Photovoltaikanlagen genutzt, die der regenerativen Stromerzeugung dienen.



22., Steinspornweg 33 „Hertha am Wasser“

Das Wohnprojekt „Hertha am Wasser“ umfasst 15 geförderte Wohnungen, wovon acht im Rahmen des SMART-Wohnbauprogramms über besonders günstige Konditionen verfügen. Der Neubau entsteht direkt am Schillerwasser und besteht aus fünf Einzelhäusern, die sich um Dorfplätze gruppieren, und vier kleineren Gemeinschaftshäusern. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen werden um private Freiflächen wie Balkone, Loggien, Terrassen oder Eigengärten erweitert. Durch zwei anmietbare Kleingewerbeflächen wird die Kombination von Arbeiten und Wohnen ermöglicht. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Förderung von Gemeinschaft. Gemeinschaftsgärten, Urban-Gardening, Werkstätten, Gartenküche und zentrale Aufenthalts- und Begegnungszonen bieten sich als Treffpunkte und Kommunikationsdrehscheibe an. Praktisch ums Eck befinden sich die Erholungsgebiete Mühlwasser und Lobau, die als Teil des Nationalparks Donau-Auen zu vielfältigen Freizeitaktivitäten einladen.

Über die MIGRA Gemeinnützige Wohnungsges.m.b.H.

Unter dem Motto „Wohnen. Fühlen. Leben“ entwickelt, errichtet und verwaltet die MIGRA Gemeinnützige Wohnungsges.m.b.H. qualitativ hochwertigen Wohnraum zu leistbaren Konditionen. Der Leitgedanke des Unternehmens ist es, zukunftsweisende Visionen zum Thema Wohnen zu verwirklichen und eine möglichst hohe Wohnzufriedenheit für die Kundinnen und Kunden zu erreichen. Von der ersten Projektentwicklung über die Vermietung und den Verkauf bis hin zur langfristigen Verwaltung stehen die Bewohnerinnen und Bewohner stets im Mittelpunkt. Mit langjähriger Erfahrung und gezielter Expertise stellt sich das Unternehmen aktuellen Herausforderungen im Wohnbau und treibt innovative sowie gemeinsame Lösungen voran.

Über den wohnfonds_wien

Der wohnfonds_wien, fonds für wohnbau und stadterneuerung, wurde 1984 gegründet, um im Auftrag des Landes Wien die geförderten Sanierungen zu begleiten und abzuwickeln sowie den geförderten Wohnungsneubau durch den Kauf, die Verwaltung und Bevorratung von Grundstücken voranzutreiben. Seit 1995 werden Verfahren der Qualitätssicherung (Grundstücksbeirat und Bauträgerwettbewerbe) für den geförderten Wohnungsneubau durchgeführt. Alle Wohnprojekte, die Neubauförderung des Landes Wien beanspruchen wollen, müssen diese Verfahren durchlaufen. Weitere Infos zum 1. Wiener WohnBAUMprogramm: https://www.wohnfonds.wien.at/digitale-ausstellung-talk-kreislauffaehiges-bauen