Benedikt Zacherl übernimmt Geschäftsführung von café+co Österreich

Wien (OTS) -

Benedikt Zacherl (52) ist neuer Geschäftsführer von café+co Österreich. Gemeinsam mit Christian Pirklbauer verantwortet er künftig das Österreich-Geschäft von café+co International. Als Vollversorger bietet café+co Unternehmen umfassende Versorgungslösungen rund um Kaffee, Heiß- und Kaltgetränke, Snacks und weitere Angebote für die Verpflegung am Arbeitsplatz. Zacherl wird sich insbesondere auf die Weiterentwicklung des Unternehmens mit Fokus auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden konzentrieren.

„café+co ist heute weit mehr als Kaffee. Als Vollversorger bieten wir umfassende Lösungen für die Verpflegung am Arbeitsplatz und leisten damit einen Beitrag zur Attraktivität unserer Kunden als Arbeitgeber. Diesen Anspruch wollen wir weiterentwickeln und uns dabei noch stärker an den Bedürfnissen der Unternehmen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren“, erklärt Benedikt Zacherl, Geschäftsführer von café+co Österreich.

Vom Kaffeeautomaten zum umfassenden Verpflegungsangebot

café+co versorgt Unternehmen heute mit einem breiten Angebot aus Heiß- und Kaltgetränken, Snacks und weiteren Verpflegungslösungen. Allein in Österreich werden täglich rund 81.000 Heißgetränke, 18.000 Kaltgetränke und 5.700 Snacks über café+co Automaten verkauft. Rund 2.000 Befüllereinsätze und knapp 200 Technikereinsätze pro Tag stellen die Versorgung und Betreuung der Standorte sicher. Diese breite operative Basis will das Unternehmen künftig noch stärker für die Weiterentwicklung seines Angebots nutzen. Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die auf die unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugeschnitten sind und die Verpflegung am Arbeitsplatz möglichst einfach, zuverlässig und zeitgemäß gestalten. Ein kleines Büro braucht eine andere Lösung als eine Produktion im Schichtbetrieb oder ein großer Bürostandort, entscheidend sind Mitarbeiterzahl, Arbeitszeiten, Frequenz und die jeweiligen Bedürfnisse.

Breites Angebot für moderne Arbeitsplatzverpflegung

Zacherl bringt dafür langjährige Erfahrung aus der Konsumgüter- und Getränkebranche mit. Vor seinem Wechsel zu café+co Österreich war er viele Jahre in leitenden Funktionen tätig, zuletzt mit internationaler Verantwortung. „Mit Benedikt Zacherl gewinnen wir einen erfahrenen Manager, der den österreichischen Markt kennt und einen starken Hintergrund in Vertrieb, Markenführung und Kundenorientierung mitbringt“, erklärt Fritz Kaltenegger, Geschäftsführer von café+co International. „café+co Österreich ist für unsere Gruppe ein zentraler Markt. Gemeinsam mit Christian Pirklbauer wird Benedikt Zacherl das Unternehmen weiterentwickeln und insbesondere unsere Position als umfassender Verpflegungspartner für Unternehmen weiter stärken.“

Starke Präsenz in Österreich

café+co betreut in Österreich rund 10.000 Kunden und betreibt 20.000 Automaten. Rund 600 Mitarbeitende sorgen österreichweit für die Versorgung und Betreuung der Kunden.

Über café+co International

café+co ist als Qualitäts- und Serviceleader im Bereich Automaten-Catering und Kaffeeversorgung in Zentral- und Osteuropa mit derzeit 11 operativen Tochtergesellschaften in Österreich und in sieben weiteren Ländern tätig. Die Unternehmensgruppe beschäftigt sich vor allem mit dem Betrieb und Service von Automaten für Heiß- und Kaltgetränke bzw. Snacks sowie Espressomaschinen. Im Jahr 2025 wurde rd. 432 Millionen Portionen an den über 55.000 café+co Standorten konsumiert. Neben den vollautomatischen café+co Shops in Privatunternehmen und öffentlichen Einrichtungen betreibt café+co zudem Selbstbedienungscafés. In der Unternehmensgruppe sind über 2.300 Mitarbeitende beschäftigt. Mehr Infos unter www.cafeplusco.com.