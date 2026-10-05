  • 05.10.2026, 12:17:32
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  • OTS0081

Gewaltprävention: Wissen allein schützt nicht

Wien (OTS) - 

32 Prozent der österreichischen Schüler:innen waren innerhalb des vergangenen Jahres an einer Schlägerei oder Rauferei beteiligt. Die Initiative Gewaltfreies Österreich setzt deshalb auf Handlungskompetenz: Situationen erkennen, Grenzen setzen, deeskalieren und angemessen handeln. Der Ansatz wird bereits in Workshops für Schulen sowie in Selbstverteidigungskursen für Frauen und FLINTA-Personen umgesetzt – für den weiteren Ausbau sucht die Initiative Sponsor:innen und Kooperationspartner:innen.

Die Schulglocke läutet. Unterrichtsende. Die 15-jährige Anna macht sich auf den Weg nachhause. Kurz vor der Bushaltestelle bemerkt sie, wie zwei Mitschüler sich laut beschimpfen. Innerhalb weniger Sekunden bildet sich eine Gruppe um die beiden. Einige feuern sie an, andere lachen und zücken ihre Handys. Einer der Jungen holt zum Schlag aus. Anna bleibt stehen, der Weg zur Haltestelle ist versperrt. Sie weiß, dass die Situation gerade eskaliert – aber was kann sie jetzt tun?

Wissen allein schützt nicht.

Wer Grenzen setzen, Hilfe holen, deeskalieren oder eine angespannte Situation verlassen will, braucht ... weiterlesen

Rückfragen & Kontakt

Gewaltfreies Österreich
Adrian Schmidt
Telefon: +43 664 750 06 109
E-Mail: [email protected]
Website: https://gewaltfreiesoesterreich.at/

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