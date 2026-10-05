Wienerinnen: Pink Ribbon Breakfast Club macht auf fehlenden Kündigungsschutz von Krebspatientinnen aufmerksam

Wien (OTS) -

Eine Krebsdiagnose verändert das Leben der Betroffenen und betrifft nicht nur die Patientinnen selbst, sondern auch ihre Familien, Angehörigen und das berufliche Umfeld. Unter dem Motto „Arbeiten mit der Diagnose Krebs“ stand daher der diesjährige Pink Ribbon Breakfast Club, der auf Einladung der Wiener Landtagsabgeordneten Sabine Keri und der ÖVP-Frauen-Wienerinnen bereits zum zweiten Mal zugunsten der Krebshilfe Wien stattfand. Veranstaltungsort war heuer die Holzdorfer’s Meierei in der Hauptallee 3 im 2. Wiener Gemeindebezirk.

Mehr als 120 Frauen und Männer folgten der Einladung. Neben Frühstück, Tombola und italienischer Musik stand vor allem die Information über die Unterstützungsangebote der Krebshilfe Wien im Mittelpunkt, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige und das berufliche Umfeld.

In Gesprächsrunden informierten der Präsident der österreichischen Krebshilfe Prof. Dr. Paul Sevelda über die Notwendigkeit der Vorsorgeuntersuchungen und Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der österreichischen Krebshilfe, über konkrete Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten rund um das Thema Arbeiten und Krebs. Nationalratsabgeordnete Romana Deckenbacher berichtete zudem über ihr Engagement für einen besseren und sicheren Kündigungsschutz für Menschen, die an Krebs erkrankt sind.

Auch der karitative Gedanke kam nicht zu kurz: Beim sonnigen Vormittag konnten insgesamt 4.249 Euro an Spenden gesammelt werden. Landesparteiobmann Markus Figl, Nationalratsabgeordnete Romana Deckenbacher und Volksanwätlin a.D. Gertrude Brinek stockten den Betrag auf, sodass insgesamt 5.249 Euro für die Krebshilfe Wien übergeben werden konnten.

„Wir haben uns nicht nur bei der Gästezahl mehr als verdoppelt, sondern auch bei den Spendeneinnahmen. Das ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen, wenn es um Solidarität und die Unterstützung jener geht, die unsere Hilfe brauchen“, zeigt sich Sabine Keri erfreut. „Mein besonderer Dank gilt meinem Organisationskomitee, das ebenfalls gewachsen ist und mit großem Einsatz zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen hat. Gemeinsam konnten wir auch heuer wieder einen besonderen Vormittag auf die Beine stellen.“

Ein wichtiger Beitrag zum Erfolg der Veranstaltung kam von den zahlreichen Sponsorinnen und Sponsoren, die das Pink Ribbon Breakfast mit Sachspenden, Gutscheinen und weiteren Unterstützungsleistungen begleitet haben. Dazu zählen unter anderem Angati Spa @ The Ritz-Carlton Vienna, Gössl, Silent Spa in der Therme Laa, Therme Bad Waltersdorf, Hotel Imperial, Theater in der Josefstadt und die Wiener Kaiser Wiesn sowie viele weitere Unterstützerinnen und Unterstützer.

Mit dem Pink Ribbon Breakfast Club wollen Sabine Keri und die Wienerinnen nicht nur Spenden sammeln, sondern auch auf die Herausforderungen aufmerksam machen, mit denen Frauen, Familien und auch das berufliche Umfeld nach einer Krebsdiagnose konfrontiert sind und Raum für Austausch, Information und Solidarität schaffen.

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