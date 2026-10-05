- 05.10.2026, 12:00:32
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- OTS0078
Termine am 6. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, Medientermin zum „Baustart in der Rüdigergasse“ mit u.a. nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (5., Kreuzung Rüdigergasse/Grüngasse)
(Schluss) red
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