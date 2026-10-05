Veränderung in Führungsstruktur: Hödlmayr stellt Weichen für langfristige Entwicklung

Schwertberg (OTS) -

Konsequent arbeitet man beim Fahrzeuglogistik-Experten Hödlmayr International GmbH an der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens auf die künftigen Anforderungen am Markt. Dies betrifft auch die Weiterentwicklung der Führungsstruktur. Die Anpassungen stehen für einen klaren Anspruch: Verantwortung breiter verankern, Zusammenarbeit stärken und die Organisation konsequent auf die Anforderungen der kommenden Jahre ausrichten.

Im Zuge dieser Weiterentwicklung hat Robert Horvath mit Ende September seine Tätigkeit als CFO und Mitglied der Geschäftsführung beendet. Über viele Jahre hinweg hat er die Entwicklung von Hödlmayr mit hoher Fachkompetenz, großem persönlichen Einsatz und unternehmerischem Weitblick wesentlich mitgeprägt. Für seinen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der Unternehmensgruppe spricht Aufsichtsratsvorsitzender KommR Johannes Hödlmayr ihm besonderen Dank und Anerkennung aus. „Robert Horvath hat die Hödlmayr International Gruppe über viele Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet. Für seine Loyalität, sein Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken wir uns von Herzen. Er hat wichtige Spuren in unserem Unternehmen hinterlassen und einen wertvollen Beitrag zu unserer Entwicklung geleistet“, betont KommR Johannes Hödlmayr.

Verantwortung breiter verankern

Die bisherigen Agenden von Robert Horvath werden künftig innerhalb der bestehenden Führungsstruktur neu zugeordnet. Damit setzt Hödlmayr auf eine breitere Verankerung von Verantwortung und eine engere Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung, Corporate Leadership Team und den jeweiligen Fachbereichen.



Gleichzeitig beginnt für Hödlmayr International ein neues Kapitel. Den Herausforderungen der Zukunft begegnen die Verantwortlichen von Hödlmayr mit Mut zur Veränderung, schnellen Entscheidungen und einer noch engeren Zusammenarbeit über Verantwortungsbereiche hinweg. Digitalisierung, nachhaltige Mobilitätslösungen, die Weiterentwicklung des Rail-Geschäfts sowie die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit stehen dabei im Fokus.



Die zukünftige Ausrichtung folgt einer klaren Überzeugung von CEO Johannes Alexander Hödlmayr: „Wer langfristig erfolgreich sein will, muss Bewährtes bewahren und gleichzeitig den Mut haben, neue Wege zu gehen. Als Familienunternehmen denkt Hödlmayr nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Verantwortung, Verlässlichkeit und die Bereitschaft, Veränderungen aktiv zu gestalten, bilden die Grundlage des Handelns.“



Der Logistik-Experte sieht die Branche in einem tiefgreifenden Wandel. „Wir begegnen dieser Entwicklung mit Zuversicht, Tatkraft und einem klaren Blick nach vorne. Hödlmayr war immer dann besonders stark, wenn Menschen Verantwortung übernommen, zusammengearbeitet und neue Wege beschritten haben. An dieser Haltung werden wir auch in Zukunft festhalten“, betont Johannes Alexander Hödlmayr.



Mit der stärkeren Einbindung des Corporate Leadership Teams und einer noch engeren Zusammenarbeit innerhalb der Unternehmensführung schafft Hödlmayr die Voraussetzungen, um Chancen schneller zu nutzen, Innovationen voranzutreiben und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens nachhaltig fortzusetzen. Die bestehenden Verantwortlichkeiten und Strukturen bleiben dabei klar und verlässlich.



Johannes Alexander Hödlmayr blickt daher mit großer Dankbarkeit auf das Geleistete zurück und gleichzeitig mit Zuversicht auf die kommenden Jahre. Das gemeinsame Ziel bleibt unverändert: die Zukunft der europäischen Fahrzeuglogistik aktiv mitzugestalten und für Kunden, Partner und Mitarbeitende ein verlässlicher und leistungsstarker Partner zu sein.

Über Hödlmayr International GmbH

Hödlmayr International GmbH ist ein führender Anbieter von Fahrzeug- und Automobillogistik in Europa. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – von Transport und Aufbereitung bis hin zur Distribution. Mit innovativen Lösungen und einem starken Fokus auf Kundenbedürfnisse setzt Hödlmayr Maßstäbe in der Branche.

FACTS

➢ Eigentumsverhältnisse: 100 %iges Familienunternehmen

➢ Umsatz: 445 Millionen Ꞓ / 2025

➢ Mitarbeiter*innen: rund 1.900

➢ Niederlassungen: 16 Länder

➢ Fahrzeugtransporter: 650

➢ Ganzzugsysteme: 27

➢ Fahrzeugstellplätze: 66.000

➢ Transportvolumen: rund 1,9 Millionen Fahrzeuge