Ortstaxen-Rekorderhöhung: ÖHV fordert Unterstützung von Gewerkschaft

Wien (OTS) -

„Die Ortstaxe noch einmal zu erhöhen belastet nicht nur, wie von Vizebürgermeisterin Barbara Novak geplant, internationale Gäste, sondern auch alle Österreicher:innen, die Urlaub in Wien machen, und natürlich Hotels, die die Preiserhöhung nicht zur Gänze an ihre Gäste weitergeben können – und die sind jedenfalls auch Arbeitgeber:innen“, begründet Alexander Ipp, Vizepräsident der Österreichischen Hotelvereinigung und ÖHV-Landesvorsitzender in Wien, seinen Vorstoß in Richtung vida zur Unterstützung gegen die Erhöhung der Ortstaxe:

Steigen die Preise, wie von der Stadt Wien geplant, werden auch Gäste aus Österreich belastet: zum allergrößten Teil unselbständig Beschäftigte, deren finanzielle Interessen für die Gewerkschaft immer höchste Priorität haben.

Können die Erhöhungen aber nicht 1:1 an Gäste weitergegeben werden, wonach es derzeit aussieht, erleiden Hotels Ertragseinbußen. Das trifft indirekt auch Hotelbeschäftigte, wenn Investitionen gestrichen werden müssen.

„Bringen wir die Stadt ab von diesem Belastungskurs, der vor allem klein- und mittelbetrieblichen Arbeitgeber:innen und ihrer Belegschaft immens schadet“, hofft Ipp darauf, dass die Branche an einem Strang zieht – und zwar in dieselbe Richtung: „Die Interessen der Arbeitnehmer:innen müssen jetzt im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam mit der vida können wir verhindern, dass die Ortstaxen-Rekorderhöhung Betriebe und Beschäftigte in Wien belastet oder Arbeitsplätze gefährdet.“

Weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse, Pressefotos von ÖHV-Vizepräsident Alexander Ipp hier zum Download.