Andrea Pier wird neue Geschäftsführerin der Vereinigten Bühnen Wien

Wien (OTS) -

Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, bekommen eine neue Geschäftsführerin: Andrea Pier wird mit 1. Dezember 2026 die Geschäftsführung des traditionsreichen Wiener Kulturunternehmens übernehmen. Sie bringt langjährige Management- und Führungserfahrung im Kultur- und Entertainmentbereich sowie umfassende Expertise in der strategischen und operativen Steuerung komplexer Organisationen mit. Der Vertrag ist standardmäßig auf fünf Jahre befristet.

Andrea Pier folgt auf Franz Patay

Mit Andrea Pier übernimmt eine erfahrene Kulturmanagerin die Geschäftsführung der Vereinigten Bühnen Wien. Sie folgt auf Franz Patay, der das Unternehmen seit 2016 geleitet und in dieser Zeit maßgeblich geprägt hat. Pier wird die erfolgreiche Arbeit der VBW fortsetzen und zugleich neue Akzente für deren künftige Entwicklung setzen.

„Mit Andrea Pier gewinnen die Vereinigten Bühnen Wien eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit großer Expertise im Kultur- und Entertainmentbereich. Sie bringt umfassende Managementerfahrung und strategische Kompetenz mit und ich bin überzeugt, dass sie gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen die starke Position der VBW weiter ausbauen wird“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

„Die Vereinigten Bühnen Wien stehen für eine große und erfolgreiche Wiener Kulturtradition und verbinden Oper, Musical und Musiktheater auf einzigartige Weise. Die traditionsreichen Spielstätten - Raimund Theater, Ronacher und Theater an der Wien – wurden in den vergangenen Jahren generalsaniert und sie strahlen lokal wie international. Mit Andrea Pier übernimmt eine erfahrene Kulturmanagerin die Geschäftsführung, die sowohl die Besonderheiten künstlerischer Arbeit in unterschiedlichen Sparten als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen großer Kulturbetriebe kennt“, so Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft.

Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding sagt: „Im Auswahlverfahren hat Andrea Pier mit ihrer Erfahrung in der Steuerung komplexer Organisationen überzeugt. Ich bin überzeugt, dass sie damit wichtige Impulse für die weitere erfolgreiche Entwicklung der Vereinigten Bühnen Wien setzen wird. Gleichzeitig möchte ich Franz Patay für seine langjährige Arbeit als Geschäftsführer der VBW herzlich danken. Er hat das Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich geführt und die Vereinigten Bühnen Wien in dieser Zeit entscheidend weiterentwickelt.“

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei den Vereinigten Bühnen Wien und darauf, gemeinsam mit dem Team die erfolgreiche Arbeit der VBW weiterzuführen. Die Vereinigten Bühnen Wien stehen für herausragende Kulturproduktionen und eine große Vielfalt an künstlerischen Angeboten. Ich möchte meine Erfahrung und meine Leidenschaft dafür einsetzen, diese erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen“, freut sich Andrea Pier.

Auswahlverfahren mit 19 Bewerbungen

Die Ausschreibung für die Geschäftsführungsposition der Vereinigten Bühnen Wien wurde gemäß Stellenbesetzungsgesetz am 23. Mai 2026 veröffentlicht, die Bewerbungsfrist endete am 23. Juni 2026. Für die Durchführung des Auswahlverfahrens wurde das externe Personalberatungsunternehmen Christoph la Garde beauftragt.



Insgesamt bewarben sich 19 Personen um die Position, darunter neun Frauen und zehn Männer. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wurden sämtliche Bewerbungen geprüft und analysiert. Mit jenen Kandidat*innen, die die Formalvoraussetzungen erfüllten, führte der externe Personalberater Erstgespräche. Auf Basis dieser Gespräche wurde eine Shortlist erstellt, anschließend fanden kommissionelle Hearings statt.

Die Entscheidung fiel einstimmig auf Andrea Pier. Sie überzeugte insbesondere hinsichtlich ihrer Management- und Führungserfahrung, ihrer strategischen Kompetenz, ihrer betriebswirtschaftlichen Orientierung sowie ihrer überzeugenden Darstellung der zukünftigen Entwicklungsperspektiven der Vereinigten Bühnen Wien.

Erfahrene Managerin im Kultur- und Entertainmentbereich

Andrea Pier ist erfahrene Kulturmanagerin mit langjähriger Führungserfahrung in internationalen Kultur- und Veranstaltungsorganisationen. Seit 2022 ist sie Managing Director der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 und war dort maßgeblich für die Entwicklung und Umsetzung der organisatorischen und wirtschaftlichen Strukturen sowie für die erfolgreiche Umsetzung des Kulturhauptstadtjahres verantwortlich.

Zuvor war sie mehr als 20 Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen bei Stage Entertainment tätig – unter anderem als Theaterleiterin, Executive Producer und HR Director. In dieser Zeit verantwortete sie den Betrieb und die Produktion großer Theater- und Tourneeformate ebenso wie die strategische Weiterentwicklung von Organisationen und Teams. Andrea Pier studierte Theaterwissenschaften an der Universität Wien und engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Kultur, unter anderem bei der Deutschen Musical Akademie.

Vereinigte Bühnen Wien: Musiktheater und Musical aus Wien

Die Vereinigten Bühnen Wien bringen in ihren historischen Wiener Theatern – Raimund Theater, Ronacher und Theater an der Wien – hochkarätige Opern- und Musicalproduktionen auf die Bühne. Pro Jahr besuchen bis zu 600.000 Menschen die Aufführungen in den drei Häusern, davon rund 500.000 die Long-Run-Musicalproduktionen im Raimund Theater und im Ronacher. Mit rund 700 bis 800 Mitarbeiter*innen zählen die VBW zu den größten Mehrsparten-Theaterbetrieben Europas und sind einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Wiener Kulturlandschaft.

Das Theater an der Wien zählt zu den schönsten und traditionsreichsten Bühnen der Stadt. Als im deutschsprachigen Raum einzigartiges Stagione-Opernhaus beleuchtet es mit seinen Produktionen mehr als 400 Jahre europäisches Musikleben vom Frühbarock bis zur Gegenwart. Bei den International Opera Awards wurde das MusikTheater an der Wien zuletzt zum Opernhaus des Jahres 2025 gekürt.

Auch international stehen die Vereinigten Bühnen Wien für die Strahlkraft von Musiktheater und Musical aus Wien. Seit 1996 vermarkten die VBW ihre Musical-Eigenproduktionen international und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Export österreichischen Kulturguts. Mit rund 31 Millionen Besucher*innen in 24 Ländern und 18 Sprachen zählen Produktionen wie ELISABETH, MOZART!, TANZ DER VAMPIRE, REBECCA, RUDOLF, I AM FROM AUSTRIA oder DER BESUCH DER ALTEN DAME zu den international erfolgreichsten Musicals aus Wien.

Die VBW bleiben auch künftig programmatisch klar positioniert und stehen für hochwertige Eigenproduktionen, international lizenzierte und exportierte Musicals, ausgewählte internationale Top Titel, ein großes Sinfonieorchester, Kulturvermittlung, soziale Preisgestaltung, Nachwuchsförderung und Internationalisierung. Mit der neuen Geschäftsführung sollen diese Stärken weiterentwickelt, neue Eigenproduktionen geschaffen und die internationale Bedeutung des Wiener Musiktheater- und Musicalstandorts weiter ausgebaut werden.

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.