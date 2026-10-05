„Unter Druck“: Neuer ORF-Gesundheitspodcast widmet sich ab 5. Oktober dem Risikofaktor Stress

Wien (OTS) -

70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher fühlen sich häufig gestresst. Aber was macht das eigentlich mit uns – mit unserem Gehirn, unserem Schlaf, unserem Herz? Das erkundet der neue Gesundheitspodcast „Unter Druck“ von ORF Wissen. In acht Folgen begeben sich Gestalterin Sandra Herbsthofer und Moderator Tom Kamenar auf eine Reise durch den Körper: Was löst Stress aus? Wann ist er sogar nützlich und wann wird er gefährlich für unsere Gesundheit? Welche Stressoren spürt man im Alltag besonders deutlich? Bekannte Persönlichkeiten – u. a. Ex-Skispringer Gregor Schlierenzauer, Kabarettist Michael Buchinger, Streamerin Rebecca Raschun, Musikerin Ina Regen oder Koch Paul Ivić – erzählen, wie sie mit Leistungsdruck und Stress umgehen und was ihnen hilft, sich zu erholen.

Der Podcast lädt ab Montag, dem 5. Oktober 2026, auf ORF Sound und überall, wo es Podcasts gibt, ein, Stress zu verstehen. Nähere Infos sind unter https://bewusstgesund.orf.at/gesundheitspodcast/ abrufbar. Die zweite Staffel startet am 9. November. Ausschnitte der Folgen sind außerdem im Ö1-„Radiokolleg“ zu hören – von 5. bis 8. Oktober bzw. von 9. bis 12. November jeweils um 9.30 Uhr.

Auch die ORF-„Bewusst gesund“-Initiative „Unter Druck – Wie Stress uns krank macht“ widmet sich von 10. bis 17. Oktober in einem multimedialen Schwerpunkt dem weit verbreiteten, oft unterschätzten Gesundheitsfaktor Stress. Im Radio, Fernsehen, Online sowie in den ORF-Landesstudios wird beleuchtet, wie sich Stress auf Körper und Psyche auswirkt und welche gesellschaftliche Relevanz das Thema besitzt. Ziel der Initiative ist es, Bewusstsein zu schaffen, denn Stress ist längst kein Randthema mehr, sondern eine Belastung, die Menschen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen betrifft.

ORF-Gesundheitspodcast „Unter Druck“: Stress verstehen – eine Reise durch den Körper

Jede der acht Folgen des ORF-Gesundheitspodcasts beschäftigt sich mit einer anderen Körperregion. Man erfährt, warum chronischer Stress uns vergesslich macht, wie traumatische Erlebnisse die Herzgesundheit langfristig beeinflussen können, wie man Schlaf so gestalten kann, dass er uns hilft, unseren Körper zu regenerieren, oder warum uns Stress manchmal buchstäblich die Luft zum Atmen nimmt.

Wie man Stress empfindet, ist sehr individuell, denn dem Stressempfinden liegt auch die persönliche Bewertung der zu bewältigenden Herausforderung zugrunde. Aber es gibt auch strukturelle und gesellschaftliche Ebenen, die Stress verstärken können, beispielsweise finanzielle Mittel, die uns oft erst ermöglichen, sozial zu partizipieren – oder eben nicht. Auch der Einfluss von digitalem Stress, also etwa das Gefühl der ständigen Erreichbarkeit und der Tatsache, dass viele Menschen online einen gewissen Erwartungsdruck spüren und sich mit anderen vergleichen, kann für Druck sorgen.

Im Podcast „Unter Druck“ ordnen Fachärztinnen und -ärzte, sowie Expertinnen und Experten aus Psychologie, Sozialwissenschaft und Medien die unterschiedlichen Facetten von Stress ein und erklären, warum unser Körper auf kurzfristige Belastungen gut vorbereitet ist, chronischer Stress hingegen ernstzunehmende gesundheitliche Folgen verursacht.