Mariahilf bietet im Oktober Top-Termine im Bezirk

Wien (OTS) -

Der Bezirk Mariahilf startet mit einem spannenden Oktober-Programm für alle Bezirksbewohner*innen in den Herbst.

Erstes Senior*innen-Parlament des Bezirks

Bezirksvorsteherin Julia Lessacher lädt am 22. Oktober ab 13 Uhr gemeinsam mit dem Kuratorium für Pensionist*innen-Wohnhäuser (KWP) zum ersten Mariahilfer Senior*innenparlament in den Pensionist*innen-Klub in der Gumpendorfer Straße 117, (RegenbogenTreff). So läuft die Veranstaltung ab: Von 13.15 Uhr bis 14.15 Uhr sammeln die Teilnehmer*innen bezirksrelevante Themen. Nach einer Pause werden die eingebrachten Punkte von 14.45 Uhr bis 16 Uhr gemeinsam mit der Bezirksvorsteherin und weiteren Vertreter*innen des Bezirks besprochen. Anschließend besteht die Möglichkeit, Delegierte zu wählen, außerdem gibt es einen Ausblick auf die nächsten Schritte. In einem Jahr ist ein Delegiertentreffen vorgesehen, in dem über den Stand der Umsetzung berichtet wird.



Um Anmeldung wird gebeten: +43 1 4000-06110 oder [email protected]

Wer schon davor ins Gespräch kommen will, findet sich am 15. Oktober um 13.30 Uhr zum Bezirksmuseum Mariahilf (Mollardgasse 8) ein. Ein Grätzl-Spaziergang führt durch Gumpendorf und endet beim Senior*innen-Klub, wo Kaffee und Kuchen warten.



„Mariahilf bietet viele Möglichkeiten für ein aktives Miteinander – unabhängig vom Alter“, betont Bezirksvorsteherin Julia Lessacher.

Mariahilfer Frauenwochen von 12. bis 23. Oktober

Zwölf Tage lang gibt es im Rahmen der Mariahilfer Frauenwochen ein spannendes Programm von Frauen für Frauen. An verschiedenen Orten im Bezirk finden kostenlose Workshops, Konzerte und Lesungen statt – etwa in der Bezirksvorstehung, Amerlingstraße 11, im Haus der Begegnung und in der Buchhandlung Analog.



Das Angebot reicht von gesundheitsbezogenen Themen bis zum Erkennen von Partnergewalt. Den Auftakt bildet am 12. Oktober die Vernissage zur Ausstellung von Mahdiyeh Seifi mit einer Kunstperformance, die Musik und Malerei verbindet. Lesungen der Autorinnen Edith Kneifl und Felicitas Prokopetz sind weitere Highlights des Programms.

Workshops richten sich ausschließlich an Frauen und Mädchen (aufgrund der begrenzten Teilnehmer*innenzahl ist eine Anmeldung nötig!). Zu den übrigen Veranstaltungen sind auch Männer eingeladen.

Bereits morgen, Dienstag, 6. Oktober, findet unter dem Motto „Fernwärme, Wärmepumpe & Co – was kommt in meine Wohnung?“ ein kostenloser Beratungsabend mit Expert*innen der GB* (Gebietsbetreuung Stadterneuerung) statt. Von 17 Uhr bis 18.30 Uhr gibt es im gelben Salon der Bezirksvorstehung (Eingang im Erdgeschoß), Amerlingstraße 11, Infos zu den Heizsystemen der Zukunft.



Mehr Informationen finden Sie unter mariahilf.wien.gv.at

Außerdem gibt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk Auskunft, Tel. 01/4000-06110 bzw. [email protected]

(Schluss) bv/red