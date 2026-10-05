Nations League: Bis zu 1,073 Millionen sahen Kosovo – Österreich in ORF 1

Wien (OTS) -

Abschluss von vier Nations-League-Spielen hintereinander im ORF: Das gestrige Match des österreichischen Nationalteams gegen Kosvo ließen sich via ORF 1 bis zu 1,073 Millionen nicht entgehen. Im Schnitt waren 943.000 (zweite Halbzeit) bei 38 Prozent Marktanteil dabei, in den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei 53 bzw. 72 Prozent MA.

Insgesamt erreichte ORF 1 mit den vier Live-Spielen 3,783 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 50 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Einen weiteren Topwert erzielte dabei das Spiel Österreich – Kosovo am 27. September mit bis zu 1,006 Millionen Fans in ORF 1 bei im Schnitt 934.000 Reichweite und 39 Prozent Marktanteil (53 bzw. 73 Prozent MA in den jungen Zielgruppen).

Auch die ORF-Videostreams vom gestrigen UEFA-Nations-League-Spiel Kosovo – Österreich wurden wieder stark genutzt: Die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und On-Demand-Videos (TV-Übertragung, Vor- und Nachberichterstattung sowie Highlight-Videos etc.) erzielten in Österreich bisher insgesamt 9,3 Millionen Nutzungsminuten, 713.000 Bruttoviews (Videostarts) und 220.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Stärkster Live-Stream war die zweite Halbzeit mit einer Durchschnittsreichweite von 85.000. Auf ORF ON sind die Streams weiterhin verfügbar. (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich.