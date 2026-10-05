Österreich (OTS) -

Klüber Lubrication zeigt in einem Online-Webinar, wie produzierende Unternehmen durch eine auf ihre Anwendungen abgestimmte Schmierung Energieeinsparpotenziale identifizieren und nutzen können.

Reibung kostet Energie – und damit Geld. Eine auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Schmierung kann dazu beitragen, Reibungsverluste und den Energieverbrauch von Anlagen zu reduzieren. Häufig lässt sich eine Optimierung im Rahmen regulärer Wartungsfenster umsetzen, ohne umfangreiche Eingriffe in die Infrastruktur.

Mit Klüber Energy Efficiency unterstützt Klüber Lubrication Unternehmen dabei, geeignete Anwendungen zu identifizieren, Energieverbräuche zu messen, mögliche Einsparungen nachvollziehbar zu dokumentieren und wirtschaftlich zu bewerten.

Mehr zu Klüber Energy Efficiency: https://www.klueber.com/landingpages/at/de/service/klueberenergyefficiency/

Webinar von Klüber Lubrication

Im Webinar „Mit Hochleistungsschmierstoffen Energieverluste reduzieren und Kosten senken“ zeigen Marcel Liß (Energy Efficiency Ambassador, Klüber Lubrication Deutschland) und Markus Mair (Certified Lubrication Specialist und Klüber Energy Efficiency Experte, Klüber Lubrication Austria), wie der Prozess in der Praxis funktioniert. Dabei fließen Erfahrungen aus mehr als 300 dokumentierten Projekten ein.

Das Online-Webinar findet am Donnerstag, 19. November 2026, von 11:00 bis 11:45 Uhr statt. Die Teilnahme ist nach Anmeldung kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.klueber.com/landingpages/at/de/webinar-energiekosten-senken/

Klüber Lubrication Austria beim csrTAG 2026

Bereits am 22. Oktober 2026 ist Klüber Lubrication Austria als Dialogue Partner beim csrTAG 2026 im Congress Centrum Alpbach in Tirol vertreten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit mit Themen wie Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Geschäftsmodellen.

In der Session „Verborgene Energieeinsparpotenziale in Produktionsanlagen entdecken“ zeigen Marcel Liß und Markus Mair anhand ausgewählter Praxisbeispiele, wie optimierte Schmierung dazu beitragen kann, Energieverbrauch und Betriebskosten zu reduzieren und die Wirtschaftlichkeit von Anlagen zu verbessern.

Mehr zum Dialogformat beim csrTAG 2026:

https://www.csrtag.at/sessions/c2Vzc2lvbjoyMjM2NzA=