Management-Buy-Out: Österreichs erste interdisziplinäre Forensik-Boutiquekanzlei

Wien (OTS) -

Die GFOR Gesellschaft für interdisziplinäre Forensik mbH hat mit Monatsbeginn gemeinsam mit ihrer zukünftigen Tochtergesellschaft GCPL Gesellschaft für Compliance Services mbH den Betrieb aufgenommen. Das Unternehmen geht im Wege eines Management-Buy-Outs aus dem über viele Jahre erfolgreich geführten Forensik-Bereich von Grant Thornton Austria hervor; die Trennung erfolgte in bestem Einvernehmen, die Zusammenarbeit wird in ausgewählten Bereichen fortgesetzt. Die Teilhaber der neuen Kanzlei sind die aus diversen Verfahren bekannten Sachverständigen Georg H. Jeitler, Karsten Theiner und Klemens Sattler. Das gesamte bisherige Team wechselt zu GFOR.

Es entsteht die erste Forensik-Boutique Österreichs, die wirtschaftliche, technische und medien- sowie kommunikationsbezogene Sachverständigengebiete unter einem Dach vereint und unter der für sich sprechenden Domain www.forensik.at auftritt. Das Spektrum reicht derzeit von Wirtschaftsthemen über Managementfragen, Digitalforensik und Smartphone-Forensik bis zu Medienwesen, Wirtschaftswerbung und Urheberfragen – und man strebt die laufende Erweiterung der abgedeckten Bereiche durch weitere Experten an. GFOR arbeitet für Rechtsanwaltskanzleien, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Behörden und Unternehmen – mit Schwerpunkt Österreich, aber Tätigkeiten im gesamten DACH- und CEE-Raum.

Vor allem liegt der Fokus auf Wirtschaftsforensik, Digitalforensik und internen Untersuchungen. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Prüfung digitaler Beweismittel auf Manipulation: Bilder, Dokumente, Screenshots, Chatverläufe, Audio- und Videodateien werden auf Fälschung und KI-generierte Inhalte untersucht – ein Thema, das mit Deepfakes und generativer KI in Gerichtsverfahren zuletzt massiv an Bedeutung gewinnt.

Über die GCPL berät die Gruppe zudem zu einem breiten Portfolio an Compliance-Themen, darunter Hinweisgebersysteme, Sanktions- und Exportcompliance, Beratercompliance, Marketing-Compliance sowie die Bewertung von Kooperationen und Sponsorings. Hinzu kommen Leistungen im Bereich Cyber Security mit Schwerpunkt auf der Sicherheit von Mobiltelefonen, etwa die Analyse auf Schadsoftware, Überwachung und Abhörrisiken.

Die Entscheidung für den Management-Buy-Out erfolgte in bestem gegenseitigem Einvernehmen und schafft für beide Seiten die Möglichkeit, ihre jeweiligen Stärken und strategischen Schwerpunkte gezielter weiterzuentwickeln.

Georg H. Jeitler, Managing Partner von GFOR: „Nach rund acht Jahren bei Grant Thornton Austria verlasse ich das Unternehmen mit großer Dankbarkeit für die gemeinsame erfolgreiche Zeit. Dass wir mit Grant Thornton auch künftig zusammenarbeiten werden, freut uns besonders. Mit der Veränderung treten für uns nun neue Bereiche hinzu. Als eigenständige Kanzlei werden wir uns künftig stärker auf experimentelle Bereiche und auch Forschung etwa zum Einsatz von KI in der Forensik konzentrieren und wir planen, hierzu auch spezifische Angebote für z.B. die Versicherungswirtschaft zu entwickeln.“

Christoph Zimmel, CEO und Managing Partner von Grant Thornton Austria: „Georg H. Jeitler und sein Team haben den Bereich der Forensik bei uns mit aufgebaut und geprägt. Wir fokussieren uns künftig stärker auf unsere Kernbereiche Tax, Audit und Advisory, wobei die Wirtschaftsforensik weiterhin ein Bestandteil unseres Advisory-Angebots bleibt und wir in diesem Feld rund um interne Ermittlungen auch kooperieren werden. Wir wünschen dem Team von GFOR für den weiteren Weg alles Gute. Auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit in neuer Konstellation freuen wir uns."

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