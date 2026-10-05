Von „Auwald“, „Sound of Music“ und „Funkenschwestern“

St. Pölten (OTS) -

Seit der Gründung des Nationalpark Donau-Auen vor 30 Jahren entwickeln sich die Waldbestände vom einst forstwirtschaftlich geprägten Bestand zu einem vielfältigen Naturwald. Die neue Ausstellung „Der Auwald – eine Landschaft im stetigen Wandel“ im Aussichtsturm des Schloss Orth an der Donau zeigt diese Entwicklung. Der Nationalpark hat noch bis inklusive 1. November täglich geöffnet. Infos: www.donauauen.at

Am Mittwoch, 7. Oktober, eröffnet die Beethoven Philharmonie ihre neue Konzertsaison im Congress Center Baden. Unter dem Titel „Im Abendrot“ erwartet das Publikum ein hochromantisches Programm mit Werken von Richard Wagner, Richard Strauss und Jean Sibelius. Als Solisten sind die Schweizer Sopranistin Marysol Schalit und der international renommierte Geiger Benjamin Schmid zu erleben. Infos: www.beethovenphilharmonie.at

Der Film „Calle Málaga“ wird am „Kinomittwoch“, 7. Oktober, 20 Uhr, in Schloss Wolkersdorf gezeigt. Infos: www.forumwolkersdorf.at

Im Oktober kehrt STADT:KULTUR mit einem vielseitigen Herbstprogramm in die Burg Perchtoldsdorf zurück: Am Mittwoch, 7. Oktober, gastiert Barbara Blaha mit „Funkenschwestern“. Am Mittwoch, 21. Oktober, ist die bayrische Kabarettistin Eva Karl Faltermeier mit „Ding Dong“ in der Burg Perchtoldsdorf zu Gast. Den Abschluss bildet am Donnerstag, 22. Oktober, Publikumsliebling Robert Palfrader mit „Testament“. Infos: www.stadt-kultur.at

Die Landesbibliothek Niederösterreich lädt ebenfalls am 7. Oktober, 17 Uhr, zur Podiumsdiskussion und Buchpräsentation mit Barbara Stelzl-Marx und Andreas Kusternig zum Buch „Chaos 1945 – Die Evakuierung der kriegsgefangenen Offiziere des OFLAG XVII A Edelbach“. Infos: https://www.noe.gv.at/noe/Landesbibliothek/Landesbibliothek.html

Der Verein Musik im Schloss beginnt mit seinem Herbstzyklus im Schloss Ebergassing: Unter dem Motto „Batik plays Batik“ wird Roland Batik den Konzertreigen am Donnerstag, 8. Oktober, mit einem Soloabend eröffnen. Infos und weitere Termine: www.musikimschloss.at

„Künstlerische Genies und unternehmerisches Geschick“: Christian Huemer spricht über Klimt, Kokoschka und Schiele auf dem internationalen Kunstmarkt der Moderne am Donnerstag, 8. Oktober, 18 Uhr im Egon Schiele Museum in Tulln. Infos: www.schielemuseum.at

Wie werden wir in Zukunft wohnen, arbeiten oder mit der Natur zusammenleben? Die Impuls-Ausstellung „United Nature Democracy (UND). Mutige Zukunftserzählungen für 2040–2100“ lädt von Freitag, 9. Oktober, bis 16. Mai 2027, im Museumsgarten im Museum Niederösterreich dazu ein, mögliche Antworten auf diese Frage zu entdecken. Infos: www.museumnoe.at

Am Freitag, 9. Oktober, 19.30 Uhr, feiert das Musical Disneys Arielle, die Meerjungfrau als deutschsprachige Erstaufführung Premiere im Stadttheater Baden. Vorstellungen werden bis April 2027 gezeigt. Alle Termine unter: www.buehnebaden.at

Das erste „Walther von der Vogelweide Singer & Song-Writer Festival“ geht in Allentsteig und Walthers am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Oktober, mit 30 Künstlerinnen und Künstlern in 15 Acts über die Bühne. Erstmals wird der „WALTHER Minne-Preis“ an Bryan Benner, „the modern Troubadour“, mit Exklusiv-Konzert übergeben. Infos: www.stoareich.at/greisinger

Von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Oktober, kommt „The Sound of Music“ von Musical Klosterneuburg in die Babenbergerhalle – mit Musicalprofis und jungen Talenten aus Klosterneuburg und Umgebung. Drei Kinder der Familie Trapp besuchten einst das Gymnasium Klosterneuburg. Mehr als 100 Jahre später stehen Schüler dieser Schule selbst als Trapp-Kinder auf der Bühne. Tickets unter: www.musicalklosterneuburg.at

Wie verändert sich die Wahrnehmung von Kunst, wenn die Werke keinen Titel tragen? Dieser Frage widmet sich die Ausstellung „UNTITLED | OHNE TITEL“, die von 10. bis

25. Oktober 2026 in der Galerie Stiegenwirt in Wullersdorf zu sehen ist. Die Schau versammelt Arbeiten von zwölf zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern. Sie wird am Freitag, 9. Oktober, 18 Uhr, eröffnet. Infos: galerie-stiegenwirt.at

Am Samstag, 10. Oktober, erstrahlt das archäologische Freigelände des MAMUZ in Asparn an der Zaya von 17 bis 22 Uhr bei der „Nacht der keltischen Feuer“ mit Fackeln und Lagerfeuern in einer einzigartigen Atmosphäre. Infos: www.mamuz.at

Am Samstag, 10. Oktober, finden ab 17 Uhr die heurigen „Herbstblätter“ in der Gotischen Halle und im Rogendorfer Saal des Schlosses Pöggstall statt. Die Kulturtage Schloss Pöggstall präsentieren einen Abend für alle Sinne – mit neu Geschriebenem von Norma Norvald und Gerald Altmann sowie Gesungenem und Gespieltem von Sona MacDonald, Belush Korenyi, Christina Foramitti und Peter Groisböck. Infos: www.kulturtage-schlosspoeggstall.at

Eva Karl Faltermeier ist am Samstag, 10. Oktober, 19.30 Uhr erstmals zu Gast im Konzerthaus Weinviertel mit ihrem Programm „Ding Dong“. Werner Auer & Band geben mit „Welcome to Las Vegas“ am Freitag, 16., und Samstag, 17. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr eine musikalische Hommage an die legendären Las-Vegas-Show-Stars. Infos: www.konzerthaus-weinviertel.at

Im Triebwerk Wiener Neustadt tritt am Samstag, 10. Oktober, 20 Uhr, die amerikanische Underground-Band „Cosmic Kitten“, gemeinsam mit den heimischen Bands „Small Hours“ und „Zernichter“ auf. Am Freitag, 23. Oktober, wird beim Wohnzimmerkino um 19.30 Uhr der Film „Babystar“ gezeigt. Die US-Band „Lagrimas“ gastiert am Freitag, 30. Oktober, 20 Uhr, in Wiener Neustadt, gefolgt von der Band „I Took His Eyes“. Infos: www.triebwerk.co.at

Mit seinem unverwechselbaren Mix aus Satire, Gesellschaftskommentar und persönlichem Humor gastiert Marco Pogo am Samstag, 10. Oktober, in der Tischlerei in Melk. Beim neuen Format „Krimi & Stricken“ am Freitag, 16. Oktober, verbinden sich packende Kriminalgeschichten mit der entspannten Atmosphäre eines gemeinsamen (Handarbeits-)Abends. Infos: www.tischlereimelk.at

Das Weinviertler Museumsdorf in Niedersulz lädt mit der neuen Veranstaltung „Dorfherbst – Tradition und Genuss“ am Sonntag, 11. Oktober, dazu ein, traditionelle Arbeiten rund um Ernte und Weiterverarbeitung kennenzulernen und den Herbst mit einem Genussmarkt, Musik und Tanz zu feiern. Infos: www.museumsdorf.at