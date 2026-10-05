- 05.10.2026, 10:34:02
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ORF-DialogForum: Medienkompetenz in Zeiten von KI, Fake News und Hass im Netz
Am 8. Oktober um 13.00 Uhr im Live-Stream auf zukunft.ORF.at und am 15. Oktober um 8.00 Uhr in ORF III
Das digitale Zeitalter verändert nicht nur, wie wir Nachrichten konsumieren – es verändert, wie wir denken, urteilen und miteinander reden. Social-Media-Verbote für Unter-14-Jährige, KI-Fallen im Netz, Falschnachrichten und die Spaltung der Gesellschaft: Die neue Medienlandschaft stellt uns auf eine harte Probe. Der Ruf nach weniger Verboten und mehr Förderung der Medienkompetenz wird lauter. Doch wer soll sie vermitteln – Eltern, Schulen, Plattformen oder Medien? Welche Verantwortung tragen öffentlich-rechtliche Medien dabei?
In einem ORF-DialogForum am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, um 13.00 Uhr diskutieren unter der Leitung von Klaus Unterberger (ORF Public Value) im ORF RadioKulturhaus:
Peter A. Bruck, International Center for New Media
Wolfgang Reising, Mitteldeutscher Rundfunk
Moritz Mittermann, Vorsitzender der Bundesjugendvertretung
Philip Pramer, „Der Standard“
Dimitri Prandner, Johannes Kepler Universität Linz
Inka Tucek, Digitaler Kompass
Lejla Visnjic, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung
Helene Voglreiter, ORF Verification
Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem die neue Public-Value-Studie „Medienkompetenz“ präsentiert.
Die TV-Aufzeichnung aus dem ORF RadioKulturhaus wird live auf https://zukunft.ORF.at gestreamt und ist am Donnerstag, dem 15. Oktober, um 8.00 Uhr in ORF III zu sehen.
Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.
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