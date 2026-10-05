AVISO PK 19.10., 10 Uhr: KHM präsentiert neue Ausstellung „Tatort Ephesos. Kleopatra und Rom“

Wien (OTS) -

Anlässlich der Eröffnung der großen Herbstausstellung „Tatort Ephesos. Kleopatra und Rom“ lädt das Kunsthistorische Museum zur Pressekonferenz in die Neuen Hofburg/Weltmuseum Wien.

DATUM/ORT:

19. Oktober 2026 um 10 Uhr, Neue Hofburg/Weltmuseum Wien, Heldenplatz, 1010 Wien

ES SPRECHEN:

Jonathan Fine, Generaldirektor des KHM-Museumsverbands

Georg Plattner, Direktor der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums

Martina Minas-Nerpel, Professorin für Ägyptologie an der Universität Trier

ANMELDUNG:

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 15. Oktober unter [email protected].

Tatort Ephesos. Kleopatra und Rom

20. Oktober 2026 bis 29. März 2027

Eine Ausstellung der Antikensammlung und der Ägyptisch-Orientalischen Sammlung des Kunsthistorischen Museums in der Neuen Hofburg/Weltmuseum Wien

In Ephesos, einer der bedeutendsten Städte der antiken Welt, wurde 41 v. Chr. Kleopatras Schwester Arsinoë IV. ermordet. Doch in wessen Auftrag wurde sie getötet, und welche Rolle spielten dabei die politischen Umwälzungen dieser Zeit? Diesen Fragen geht die große kulturhistorische Herbstausstellung Tatort Ephesos. Kleopatra und Rom nach.

Mehr als 100 Objekte erzählen von den Mächtigen dieser Epoche – der letzten Königin Ägyptens, ihrer Verbündeten und Liebhaber – Caesar und Marc Anton sowie ihrem Gegenspieler Augustus – und von den antiken Metropolen Rom, Alexandria und Ephesos als Zentren von Macht, Kunst, Wissen und politischer Intrige.

Hochkarätige Leihgaben stammen u. a. aus dem Metropolitan Museum of Art in New York, dem British Museum in London, dem Cleveland Museum of Art in Ohio, dem Louvre in Paris und den Staatlichen Museen zu Berlin.

Presseunterlagen: https://www.khm.at/museum/presse/tatort-ephesos

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.