Tipps für gesundes Älterwerden“ - Broschüre und Info-Webseite von Frauengesundheit Wien will Frauen zu mehr Selbst-Fürsorge motivieren

Wien (OTS) -

Nach den Wechseljahren können sich bei Frauen psychische sowie körperliche Bedürfnisse verändern. Gleichzeitig steigt das Risiko für chronische Erkrankungen. Mit der Broschüre „Das tut mir gut. Tipps für gesundes Älterwerden“ bietet das Wiener Programm für Frauengesundheit nun leicht verständliche Informationen und praktische Tipps für Frauen in dieser Lebensphase.

Die Broschüre wurde gemeinsam mit einem Beirat hochkarätiger Expert*innen erstellt und behandelt zahlreiche Themen rund um die Gesundheit im Alter. Dazu zählen unter anderem Vorsorgeuntersuchungen, Brustgesundheit, Impfungen, Herzgesundheit, Gesunder Bauchumfang, Gesunder Stoffwechsel, Bewegung, Starke Knochen, Gesunde Blase, Seelisches Wohlbefinden, Geistige Fitness und Sexualität. Auch das neue Darmkrebs-Screening wird erklärt. Ergänzend gibt es zwei Kapitel über Gesundheitsinformationen und über das Ärztliche Gespräch.

Eine Einladung, mehr auf sich selbst zu achten

„Zumeist sind es gerade Frauen, die das Rückgrat in Familie und Gesellschaft sind. Deswegen ist es notwendig eine geschlechterspezifische Perspektive auf die Gesundheit der Frauen einzunehmen. Umso wichtiger ist es daher, Frauen zu informieren und Ihnen Möglichkeiten für den Alltag auf zu zeigen, was und wie jede für sich dazu beitragen kann, gesünder älter zu werden“, sagt Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

„In unserer immer älter werdenden Gesellschaft ist es wichtig, Gesundheit bis ins hohe Alter sowie die Gesundheitskompetenz der Menschen zu fördern. Mit leicht verständlichen Gesundheitsinformationen und alltagstauglichen Tipps trägt das Wiener Programm für Frauengesundheit dazu bei, dass Frauen gut informiert und selbstbestimmt gesund älter werden können“, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Eine Einladung, wieder etwas Neues auszuprobieren

„Wir wollen Frauen ermutigen, auch Ungewohntes auszuprobieren, zum Beispiel eine neue Bewegungsform oder ein Spiel zu erlernen. Frauen nach den Wechseljahren können sich darauf besinnen, was ihnen Spaß macht und wofür zwischen Beruf und Care-Arbeit keine Zeit geblieben ist: Zum Beispiel kreativ zu sein, zu tanzen, zu musizieren, alte und neue Kontakte zu pflegen“, sagt Kristina Hametner, Leiterin von Frauengesundheit Wien.

Um möglichst viele Frauen niederschwellig zu erreichen, gibt es die Broschüre „Das tut mir gut“ auch in einer Online-Version speziell fürs Handy.