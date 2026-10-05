  • 05.10.2026, 10:30:33
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EINLADUNG zum Pressegespräch des Dachverbands der Sozialversicherungsträger

Studie zeigt: MRT-Wartezeiten in Österreich konnten deutlich reduziert werden

Wien (OTS) - 

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger stellt die neuen Ergebnisse der MARKET-Studie „Analyse der Wartezeiten für MRT-Untersuchungen in Österreich" vor. Die Trendmessung zeigt, wie sich die tatsächlichen Wartezeiten auf MRT-Termine gegenüber 2025 entwickelt haben, wie sie sich zwischen Bundesländern und Instituten unterscheiden und welche Rolle Onlinebuchung, Wartelisten und Privatzahlungen spielen.

Anlässlich der Präsentation laden der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald und Studienautor Stefan Anzinger von MARKET zum Pressegespräch.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected] bzw. [email protected]

Datum: 07.10.2026, 11 Uhr – Einlass für Medien ab 10:15 Uhr

Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger, Medienraum (EG), Kundmanngasse 21, 1030 Wien

Pressegespräch: MRT-Wartezeiten in Österreich konnten deutlich reduziert werden



Datum: 07.10.2026, 11:00 Uhr - 07.10.2026, 12:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV)


Kundmanngasse 21

1030 Wien


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV)
 Caroline Göschl
 Telefon: +43 1 711 32-7209
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.sozialversicherung.at
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 [Mittwoch, 07.10.2026, 11:00] 
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