KPMG baut Führungsteam aus: Sechs neue Partner in Österreich

Wien (OTS) -

Mit Oktober 2026 erweitert das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG den Partnerkreis um sechs Experten aus den Bereichen Advisory, Audit und Tax.

Christian Althaus (44) ist bei KPMG im Bereich Deals & Strategy tätig und verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Beratung und Begleitung von Unternehmenstransaktionen für österreichische und internationale Unternehmen. Seine Schwerpunkte liegen auf Commercial Due Diligence, Value Creation, insbesondere der Identifikation und Quantifizierung strategischer und operativer Wertsteigerungspotenziale, sowie der Entwicklung von Wachstumsstrategien.

Benjamin Behr (40) berät Unternehmen in den Bereichen M&A, Unternehmensbewertung und Restrukturierung und leitet bei KPMG den Sektor Technology & Telecommunications. Er blickt auf langjährige Erfahrung in Beratung und Unternehmensführung zurück, unter anderem als Geschäftsführer eines international tätigen Produktionsunternehmens und Finanzvorstand einer börsennotierten Industrieholding.

Christoph Doleschal (41) ist Wirtschaftsprüfer und betreut Unternehmen bei Abschlussprüfungen sowie komplexen Fragestellungen in der Rechnungslegung und Regulierung. Sein Schwerpunkt liegt auf Kreditinstituten, mittelständischen Unternehmen und international tätigen Industrieunternehmen. Darüber hinaus berät er zu nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards, Risikomanagement und internen Kontrollsystemen.

Michael Ginner (40) ist seit neun Jahren bei KPMG tätig und auf Technologieberatung im Themenfeld Automatisierung und Künstliche Intelligenz spezialisiert. Er begleitet Unternehmen bei umfassenden KI-Transformationen und unterstützt sie von der strategischen Ausrichtung bis zur erfolgreichen Implementierung technologischer Lösungen.

David Albert Mayer (42) berät bei KPMG seit über neun Jahren Unternehmen bei der Absicherung ihrer digitalen Identitäten und der nachhaltigen Stärkung ihrer Cyberresilienz. Als Experte für Identity & Access Management begleitet er Organisationen bei strategischen Sicherheitsinitiativen, komplexen Transformationsprojekten sowie der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Sein Fokus liegt auf Industrieunternehmen, kritischen Infrastrukturen und dem öffentlichen Sektor.

Philipp Rümmele (53) ist seit dem Jahr 2000 bei KPMG tätig und verfügt über umfassende Expertise in der steuerlichen Beratung von Banken und Finanzdienstleistern. Seine Schwerpunkte reichen vom steuerlichen Meldewesen und der Kapitalertragsteuer über den automatischen Informationsaustausch nach FATCA und CRS bis hin zur steuerlichen Beratung in- und ausländischer Investmentfonds.

Mit den sechs neuen Partnern stärkt KPMG gezielt seine Expertise in zentralen Zukunftsfeldern und setzt den Wachstumskurs in Österreich konsequent fort. Das erweiterte Führungsteam steht für interdisziplinäre Zusammenarbeit und umfassende Beratungskompetenz in einem zunehmend komplexen wirtschaftlichen Umfeld.