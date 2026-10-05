Grüne Wien/Sequenz, Löcker: Öffi-Tickets für Kinder und ältere Menschen wieder billiger machen

Wien (OTS) -

Eine Rückname der Tariferhöhungen bei den Fahrkarten der Wiener Linien für Kinder, Jugendliche und Senior:innen fordern die Grünen Wien. Mit der neuerlichen Tariferhöhung des Verkehrsverbundes Ost-Region wurden insbesondere jene Menschen belastet, die besonders von Mobilitätsarmut betroffen sind: Kinder, Jugendliche und Senior:innen. Das Top-Jugendticket kostet mittlerweile 101 Euro und ist damit seit 2023 um rund 27 Prozent teurer geworden. Auch müssen Eltern, die mit ihren Kindern außerhalb der Schulzeit mobil sein wollen, nun 101 Euro pro Kind bezahlen.



Auch ältere Menschen sind von den Preissteigerungen betroffen: Das “KlimaTicket Metropolregion Senior” wurde heuer bereits zum zweiten Mal erhöht. Der Preis ist damit um fast 20 Prozent innerhalb eines Jahres von 607 Euro auf unglaubliche 724 Euro gestiegen. Gerade für Senior:innen ist der öffentliche Verkehr häufig eine zentrale Voraussetzung für selbstständige Mobilität, etwa für Arztbesuche, Einkäufe, soziale Kontakte und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Im Vergleich sind die Pensionen im gleichen Zeitraum um gerade einmal 2,7 Prozent gestiegen.



„Familien mit Kindern und ältere Menschen dürfen nicht vor die Wahl gestellt werden, ob sie ein Jahr mobil sind oder ihre Miete zahlen können. Leistbare Öffis sind zudem ein elementarer Bestandteil der Verkehrswende und damit der Erreichung der Klimaziele der Stadt Wien. Mit der Erhöhung der Jahreskartenpreise vergangenes Jahr wurde schon ein fatales Zeichen an all jene gesetzt, die ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Mit der Rücknahme der Tarifanpassungen für diese vulnerablen Gruppen kann die Stadt allen unter die Arme greifen, die auf diese Tickets angewiesen sind“, so Mobilitätssprecherin Heidi Sequenz und Jugendsprecher Theo Löcker von den Grünen Wien.



Die Grünen fordern, dass die Stadtregierung mit dem VOR eine Rücknahme der aktuellen Tariferhöhungen verhandelt, ebenfalls sollen Kinder bis 15 Jahre kostenlos mit ihren Eltern, wenn diese eine Jahreskarte besitzen, mitfahren dürfen. „Nur so kann sichergestellt werden, dass öffentliche Mobilität auch für Familien, Kinder und Jugendliche sowie für Senior:innen leistbar bleibt“, so Sequenz und Löcker.