Krimifest Kärnten in den Regionen Wörthersee-Rosental, Villach und Nassfeld-Pressegger See-Weissensee 7. – 25. Oktober 2026

Velden am Wörthersee (OTS) -

Geboten werden 15 spannende Lesungstage mit nationalen und internationalen Top-Autor:innen aus der Krimibranche.

Vom urban-düsteren Psychothriller über beliebte Serienermittler und charmant-komische Regionalkrimis, von der beschaulichen Landidylle bis zum Großstadtschauplatz, von Krimis zum Lachen bis zu gesellschaftskritischen Romanen, die zu aktuellen Themen Stellung beziehen: die Vielfalt des Kriminalromans ist groß. Und weil wir gerade diese Vielfalt lieben, widmen wir der Kriminalliteratur bereits zum siebten Mal ein spektakuläres Festival: das Krimifest Kärnten, das vom 7. bis zum 25. Oktober 2026 stattfindet. Mit 15 spannenden Tage mit Lesungen von Krimigrößen und Publikumslieblingen aus Österreich, Deutschland und internationale Autor:innen. Das Krimifest Kärnten wird professionell veranstaltet von Bestseller-Autor Bernhard Aichner und Haymon-Verleger Markus Hatzer. Beide sind seit Jahren auch erfolgreiche Veranstalter des Krimifest Tirol.

„Das Fest hat sich über die Grenzen Kärntens als Fixstern am Krimihimmel etabliert und schon vor Beginn sind 11 der 16 Events in unserer Region bereits ausverkauft“ freut sich Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental. Insgesamt finden heuer beim Krimifest Kärnten 33 Lesungen statt von denen schon 20 ausverkauft sind.

Bekannte Autor:innen zu Gast beim Krimifest Kärnten

Zu den Autor:innen heuer zählen: Bernhard Aichner, Isabella Archan, Steve Cavanagh, Ellen Dunne, Herbert Dutzler, Marc Elsberg, Alexander Eden, Romy Fölck, Nicola Förg, Andreas Gruber, Dagmar Hager, Dora Heldt, Thomas Knüwer, Beate Maxian, Judith Merchant, Margot Mühlfellner, Theresa & Joseph Prammer, Joesi Prokopetz, Thomas Raab, Melanie Raabe, Till Raether, Claudia Rossbacher, Eva Rossmann, Rotraut Schöberl, Caroline Seibt, Viveca Sten, Sven Stricker, Arno Strobel, Leonie Swann, Michael Thode und Chris Warnat.

Vom 7. – 25. Oktober werden die Regionen Wörthersee-Rosental, Villach und Nassfeld-Pressegger See-Weissensee zur Krimilandschaft. Die Krimifans haben dabei die Möglichkeit, den hochkarätigen Autor:innen bei den Lesungen persönlich zu begegnen. Außerdem gibt es bei jeder Lesung einen Büchertisch der Klagenfurter Buchhandlung Heyn. Dort können die Gäste bei der Lesung Romane kaufen und auch gleich signieren lassen.

Verleihung Österreichischer Krimipreis: 18. Oktober im Casineum am See in Velden

Im Rahmen des Krimifests Kärnten wir auch der Österreichische Krimipreis verliehen. Heuer bereits zum neunten Mal und wie jedes Jahr wird er auch heuer von einer/m Kärntner Künstler:in gestaltet.

Der Preis wird an Autor:innen verliehen, deren Kriminalromane inhaltlich und literarisch besonders überzeugen und die kulturelle und gesellschaftliche Relevanz des Genres unterstreichen sowie richtungsweisende neue Entwicklungen innerhalb des Genres anstoßen. Die bisherigen Preisträger sind Thomas Raab, Ursula Poznanski, Alex Beer, Andreas Gruber, Herbert Dutzler, Rita Falk, Eva Rossmann und Nele Neuhaus.